Toch wel aandacht voor cultuur in Brabant: coalitiepartijen willen meer geld van Den Haag

De Brabantse kunst- en cultuurwereld was eerder dit jaar in rep en roer, omdat het inmiddels geïnstalleerde College van Gedeputeerde Staten (GS) andere prioriteiten had. Zo leek het althans. Het kan verkeren, want juist de vier partijen die samen het dagelijks bestuur van de provincie vormen, vragen om meer steun voor de cultuursector. Van de Brabantse én landelijke politiek.

De vier partijen (CDA, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en de VVD) zijn in de pen geklommen na de bekendmaking van de nieuwe subsidiebedragen van het (landelijk) Fonds Podiumkunsten. Uit deze opsomming bleek dat slechts 8 procent van de beschikbare gelden naar podia en organisaties in Zuid-Nederland gaat. Liefst 86 procent komt terecht bij cultuurinstellingen in de Randstad en ruim de helft van het totale beschikbare bedrag is bestemd voor initiatieven in Amsterdam.

Oproep tot eerlijker verdeling

De disbalans stuit de Brabantse coalitie tegen de borst. De partijen vragen GS of ook zij van mening zijn dat er sprake is van een scheve verdeling en dat die geen recht doet aan de behoefte aan een sterk cultuuraanbod buiten de Randstad. Vragen naar de bekende weg dus. Toch kan het geen kwaad dat de verantwoordelijk provinciebestuurder, Wil van Pinxteren, zich hierover in het openbaar uitspreekt, zo is hun boodschap. De gedeputeerde van Lokaal Brabant wordt verder opgeroepen om, in samenwerking met collega’s buiten de Randstad, een eerlijkere verdeling van cultuurmiddelen af te dwingen.

De vier partijen willen verder weten of Brabant er nog slechter afkomt dan andere jaren of dat er sprake is van een verbetering. Een heikel punt dat vaker ter discussie wordt gesteld, onder meer wanneer bekend wordt hoeveel geld er voor verkeers- en vervoersprojecten over het land wordt uitgetrokken.

'Alleen boeren in Brabant?'

Het gaat er bij Gaby Scholder, cultuurwoordvoerder namens de VVD, niet in dat Brabant zo tekort wordt gedaan. “Het lijkt er wel eens op, bijvoorbeeld wanneer ik tv kijk, dat alles onder de grote rivieren niet meetelt. Dat er in Brabant alleen boeren werken en dat er verder niks gebeurt. Misschien dat het mij dit extra opvalt, omdat ik niet in Brabant ben geboren. Maar ik woon in Nuenen, weet van Van Gogh en dat de provincie op cultuurgebied er om meer redenen wel degelijk bijhoort. In de breedste zin van het woord.”

Het Statenlid voor de VVD belooft dat ze zich tijdens de begrotingsbehandelingen (later dit jaar) hiervoor sterk gaat maken. Ze zou het jammer vinden wanneer de Statenvragen als goedkoop scoren worden weggezet. “Dat mogen mensen best denken, ik hoop dat anderen het als een geruststellende gedachte ervaren. Ik was er al geen voorstander van dat cultuur niet als zodanig werd genoemd bij de portefeuille van Wil van Pinxteren. Gelukkig is dat in ieder geval rechtgezet”, aldus Scholder.

'Onder de zaaglijn'

De Nuenense vindt dat GS ook serieus moet kijken naar de beoordelingen van de aanvragen van de verschillende culturele instellingen in Brabant. Waar verzoeken van bijvoorbeeld Afslag Eindhoven en Corpo Maquina door het Fonds Podiumkunsten wel zijn gehonoreerd, ‘vallen ze in het provinciale advies onder de zaaglijn’, aldus Scholder. Bij andere organisaties, als MATZER Theaterprodukties, lag het juist andersom.

De vier partijen in hun Statenvragen: “Dit heeft natuurlijk invloed op de plannen van deze gezelschappen. Hoe gaat u met deze situatie om?” Het woord is nu aan Gedeputeerde Staten. Heel cultureel Brabant wacht op antwoord.

