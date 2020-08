Superhittegolf: zeker zes tropische dagen op een rij

Foto: ANP / Piroschka van de Wouw vergroot

Zes dagen met tropische temperaturen van dertig graden of meer op een rij. Dat is in augustus in Brabant nog nooit voorgekomen. Als de verwachtingen uitkomen, hebben we in onze provincie dus te maken met een unieke situatie: een extreme - of superhittegolf in augustus. Diana Woei van Weerplaza noemt het zonder meer 'bijzonder'.

Weeronline kwam in 2018 met de benaming superhittegolf voor een serie van minimaal vijf aaneengesloten tropische dagen, maxima van dertig graden of meer, met drie dagen van zelfs 35 graden of meer.

Wat betreft de maand augustus dateert de langste reeks van tropische dagen tot nu toe in onze provincie uit 2003. Toen werd het in Gilze-Rijen zowel op 4, 5, 6, 7 als 8 augustus dertig graden of meer. De verwachting dat het nu zes of misschien zelfs zeven of acht dagen op rij tropisch gaat worden, is daarmee in de woorden van Woei 'heel bijzonder'.

Vanaf dinsdag meer onzekerheid

Woensdag zijn we in onze provincie al begonnen met een dertigplusser qua temperatuur. Het begin van een bijzonder hete periode. Komende dinsdag wordt het volgens Woei onzekerder of we in de tropische temperaturen blijven. Woensdag wordt dat nog wat onzekerder en volgende week donderdag komen we daar volgens haar zeker niet aan.

Hoelang de reeks van tropische dagen wordt, is wat betreft de weervrouw dus de vraag. Het blijft afwachten.

Nog langer heet

Alleen in de zomer van 1976 was het nóg langer enorm heet in Brabant. Toen hadden we in zowel Gilze-Rijen als Eindhoven te maken met acht tropische dagen, met temperaturen van dertig graden of meer. Het was toen echter veel eerder dan nu zo warm, namelijk vanaf 30 juni. Sowieso is juli volgens Woei traditioneel gezien een warmere maand dan augustus. "Maar dat is dit jaar dus anders", geeft ze aan.

Vorig jaar

Vorig jaar toen in Gilze-Rijen het temperatuurrecord van 40,7 graden werd gemeten was er in onze provincie geen sprake van zo'n superhittegolf. Op andere plekken in het land kwam het toen wel zover.

