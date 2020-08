Uitputting bij GGD door corona: ‘Teams niet ingericht op lange en grote inzet’

De GGD voert coronatests uit (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

GGD-teams die zich bezighouden met de bestrijding van infectieziekten zijn niet ingericht op grootschalig optreden zoals tijdens de coronacrisis. Bezuinigingen op de GGD hebben volgens crisiscoördinator Thérèse Claassen bij de GGD’s Hart voor Brabant en West-Brabant hun weerslag op de slagvaardigheid. “De teams opereren normaal als een soort waakvlam op minimumniveau. Dan is er geen probleem, maar als er zoals nu langdurig moet worden opgeschaald, wordt het ingewikkeld.”

Joris van Duin Geschreven door

Zaterdag meldde Omroep Brabant dat het coronavirus Brabantse GGD-teams al uitputte voordat de eerste coronapatiënt in Nederland werd ontdekt. Wekenlange opschaling tijdens de voorbereidingen op de strijd tegen corona zorgden al in februari voor vermoeidheid.

Alle drie Brabantse GGD’s hebben een team infectieziektebestrijding van tien tot vijftien artsen, verpleegkundigen en stagiairs. Zij houden zich bezig met voorkoming, opsporing en bestrijding van infectieziekten. Het gaat daarbij grotendeels om voorlichting aan gemeenten, zorginstellingen en scholen.

“Er hoeft maar ‘dit’ te gebeuren en het wordt al te veel.”

Crisiscoördinator en adjunct-directeur bij GGD Hart voor Brabant Thérèse Claassen: “Er is de afgelopen tien jaar veel bezuinigd. Bij ons werden vooral de jeugdzorgtaken geraakt, niet de teams infectieziektebestrijding. Maar als die teams moeten opschalen, doen we dat door personeel bij andere afdelingen weg te halen. Door de bezuinigingen is daarvoor minder ruimte. Als ik terugkijk, is het ongezond wat we van ons personeel hebben gevraagd. Mensen hebben dag en nacht doorgewerkt. Dit was niet verantwoord.”

Arts infectieziekten Ronald ter Schegget van GGD Brabant-Zuidoost bevestigt dat beeld: “De reguliere taken kunnen we maar net aan, zo worden we ook gefinancierd. Er hoeft maar ‘dit’ te gebeuren en het wordt al te veel.”

Arts infectieziekten Ronald ter Schegget van GGD Brabant-Zuidoost. vergroot

Zo had ‘zijn’ unit infectieziektebestrijding in februari de handen vol aan zo’n twintig Nederlanders uit Wuhan in China die naar Nederland werden teruggehaald. Die moesten in de gaten gehouden worden om zeker te weten dat ze geen corona hadden. De GGD Brabant-Zuidoost vroeg bijstand van andere GGD’s om reguliere taken over te nemen.

“We hebben weinig vet op de botten.”

Ter Schegget: “Dat was heel arbeidsintensief. Iedereen draaide dubbele diensten. Alles wat corona betreft was nieuw. Richtlijnen, handelingsprotocollen en casusdefinities veranderden bijna elke dag. Dat hebben we toen met veel kunst- en vliegwerk kunnen doen.” Hij benadrukt dat de uitbraak van het coronavirus extreem is. “Stel, we hadden wel iets ruimer in ons jasje gezeten, dan hadden we dit ook niet kunnen opvangen. Zoiets enorms als corona hebben we nog niet eerder meegemaakt.”

Dat ziet ook directeur Ellis Jeurissen van GGD Brabant-Zuidoost: “We hebben weinig vet op de botten. Als ik kijk naar risico van een uitbraak, de omvang van de bevolking en de hoeveelheid veeteelt in de omgeving, dan hebben we simpelweg te weinig capaciteit voor infectieziektebestrijding.”

