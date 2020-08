Café in Breda waar met corona besmette vrouw werkte, gaat 'hopelijk' vrijdag weer open

't Keteltje in Breda, dat ook donderdag nog dicht blijft (foto: Erald van der Aa). vergroot

Etiënne van Boxtel, eigenaar van café 't Keteltje in Breda, hoopt zijn zaak vrijdag weer te openen. Hij heeft zich donderdag laten testen op corona en vertrouwt erop vrijdag of zaterdag een negatieve uitslag te krijgen.

Omroep Brabant meldde eerder deze week dat er een vrouw in de bar aan de Vismarktstraat in Breda had gewerkt, terwijl ze besmet was. Afgelopen dinsdag besloot Van Boxtel zijn kroeg uit voorzorg te sluiten. Inmiddels heeft zijn personeel en een aantal klanten (in totaal vijf mensen) zich laten testen: niet één van hen testte positief.

'Geen coronahaard'

Van Boxtel: “We zijn in ieder geval geen coronahaard. Ik had me ook graag eerder willen laten testen, maar kon pas donderdag terecht. Ik weet dat iemand anders, die deed voorkomen dat ze klachten had, eerder aan de beurt kwam. Je wordt gewoon van het kastje naar de muur gestuurd wanneer je je wil laten testen”, vertelt Van Boxtel.

De Bredanaar sluit niet uit dat ’t Keteltje vrijdag open gaat mocht hij zelf dan nog geen uitslag hebben gekregen. “Dan blijf ik uiteraard thuis, maar het liefst sta ik in de zaak”, aldus Van Boxtel.

Werkneemster niet ziek

’t Keteltje ging afgelopen weekend open na een verbouwing die enkele maanden vergde en die duurder uitpakte dan was gepland. Van Boxtel: “Het water staat me aan de lippen. Het blijft overigens raar dat niemand mij heeft opgedragen de zaak te sluiten nadat het positieve geval bekend was geworden. Mijn werkneemster heeft zich overigens geen moment ziek gevoeld.”