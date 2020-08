'Van de zotte', Bredase horecabaas Johan de Vos vindt nieuwe coronamaatregelen onwerkbaar

Johan de Vos, voorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, ziet de bui alweer hangen. De uitbater van café Boerke Verschuren vindt de registratieverplichting die minister-president Mark Rutte voor de horeca aankondigde onwerkbaar. Ook lijkt het er volgens hem op dat ‘de horeca’ weer het kind van de rekening wordt. “En daar baal ik toch wel heel erg stevig van.”

Contactgegevens opvragen van elke klant. Dat moet voortaan een vast ritueel worden voor personeel van horecazaken in ons land en dus ook voor bijvoorbeeld Johan de Vos en zijn medewerkers. Hij zit er niet bepaald op te wachten en dat is nog zachtjes uitgedrukt.

De Vos: “Zeker als je ziet hoe er met andere sectoren wordt omgegaan, dan is het alleen de horeca die moet boeten. Bouwmarkten, supermarkten, stranden: je hoort er niks over. Maar wij moeten de teugels strak trekken.”

Administratiekantoor erbij? “Ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Op de eerste plaats kun je dit onze gasten niet verplichten, al wordt het nu mogelijk opgelegd. Maar ik sluit niet uit dat mensen een ander telefoonnummer opgeven en dat kunnen en gaan we echt niet controleren. Het heeft er alle schijn van dat deze administratieplicht erbij hoort, maar daar ben ik het niet mee eens. Dat wordt echt wel een dingetje de komende tijd, zowel binnen als buiten de zaak. Ik wens je een prettige wedstrijd wanneer je bijvoorbeeld duizend terrasstoelen hebt. Dan kun je naast je horecazaak een administratiekantoor beginnen.”

De Vos hoorde nog een pijnpunt in de woorden van Rutte. Horecazaken, pretparken en musea kunnen twee weken worden gesloten als de GGD vaststelt dat er meerdere besmettingen met het coronavirus hebben plaatsgevonden. De Bredase uitbater heeft ook hierbij zijn bedenkingen. “Dat vind ik van de zotte, omdat je nooit met zekerheid kunt vaststellen of dat die ene persoon besmet is geraakt in een horecagelegenheid."