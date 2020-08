Automobilist die met lachgas door Breda scheurde en inreed op agenten heeft geen geldig rijbewijs

De Bredase automobilist die donderdagmiddag werd betrapt met een ballon lachgas achter het stuur van zijn auto blijkt geen geldig rijbewijs te hebben. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. De man reed tijdens zijn vlucht voor de agenten bijna in op een politieauto.

Om te ontsnappen aan de agenten maakte de 24-jarige Bredanaar meerdere verkeersovertredingen. Daardoor ontstonden er gevaarlijk situaties. Op de Weerrijssingel reed de man bijna in op een politieauto die betrokken was bij de achtervolging.

Geen rijbewijs Uiteindelijk stopte de automobilist op de Spaarnestraat. Daar trokken de agenten hem uit de auto. Hij had op dat moment een lachgasballon in zijn mond en een cylinder lachgas in zijn handen.

De man is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Hij had geen geldig rijbewijs. De Bredanaar is vastgezet en heeft meerdere processen-verbaal gekregen. De agenten die in de auto zaten waarop hij inreed, hebben aangifte gedaan van poging tot moord en poging doodslag.