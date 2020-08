Bron- en contactonderzoek door GGD's wordt lastiger: ‘Sommigen hebben wel 70 nauwe contacten’

Een controleformulier dat bij het bron- en contactonderzoek gebruikt wordt. vergroot

Nu het aantal coronabesmettingen verder oploopt, kost het GGD's meer moeite om bron- en contactonderzoek te doen. Sommige patiënten hebben tot wel zeventig nauwe contacten en lang niet iedereen houdt zich aan de voorgeschreven quarantaineregels.

Joris van Duin Geschreven door

Rechercheren voor dummies. Daar heeft het bron- en contactonderzoek rondom coronapatiënten wel iets van weg. Maar Sherlock Holmes, zo voelt Teun Peeters (24) zich niet. Met tweeënhalve maand ervaring is hij ‘senior’-lid van het team dat coronapatiënten belt om te vragen waar ze zijn geweest en met wie ze zijn omgegaan.

We zijn op de eerste etage van een pompeus kantoor op Strijp-S, van waaruit GGD Brabant-Zuidoost bron- en contactonderzoek uitvoert. In verschillende kamers zijn ingehuurde krachten druk telefonerende.

Het concept is volgens Peeters simpel. Hij belt een coronapatiënt en stelt een flinke lijst standaardvragen: “Wanneer was uw eerste dag met klachten? Met wie bent u sinds twee dagen vóór die eerste ziektedag omgegaan en waar bent u geweest?” De besmette persoon in kwestie wordt verzocht zich twee weken te isoleren. Peeters belt daarna een voor een de nauwe contacten en vraagt ook aan hen in quarantaine te gaan en zich bij klachten te testen.

"Ze hebben tot wel zeventig nauwe contacten."

Zo proberen ggd’s in kaart te brengen waar coronaclusters van tenminste drie besmettingen ontstaan. Het onderzoek is een cruciale bouwsteen in het beleid om verspreiding van het virus tegen te gaan. De praktijk is echter veel weerbarstiger. Bij 70 procent van deze clusters lukt het niet de bron van de besmetting te achterhalen.

Daarvoor zijn meerdere oorzaken, zegt Els Berghuis, coördinator van het bron- en contactteam van GGD Brabant-Zuidoost. “Jongeren hebben vaak amper klachten, gaan zonder te weten dat ze corona hebben naar een feestje en steken daar anderen aan. Sommigen willen niet meewerken aan het onderzoek en ook houden coronapatiënten zich niet altijd aan quarantaineregels”, zegt Berghuis. “Zij hebben tot wel zeventig nauwe contacten, die we allemaal in kaart moeten brengen en bellen. Dat kost heel veel tijd en maakt het werk lastiger. Het gevaar is dat het virus zich zo snel verspreidt.”

Laat juist dat nu het geval zijn. Het virus is sinds een maand bezig aan een comeback. De nieuwe opleving komt veel eerder dan experts verwachtten en is een gevolg van het niet naleven van coronaregels. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en West-Brabant loopt het aantal coronapatiënten op. GGD’s, die al sinds februari in de hoogste versnelling werken, moeten hierop anticiperen. Dat doet GGD Brabant-Zuidoost door het team uit te breiden tot 28 bron- en contactonderzoekers.

"We gaan ervan uit dat mensen eerlijk zijn. Meer kunnen we niet doen."

Tot deze week hebben de speurders in deze regio echter relatief weinig te doen gehad. Het nam daarom coronapatiënten over van collega's in West-Brabant. Maar inmiddels lopen de besmettingen ook in het zuidoosten van onze provincie op, al is de werkdruk behapbaar, stelt Berghuis.

In een kamertje twee deuren verderop zet bron- en contactonderzoeker Teun Peeters zijn koptelefoon weer op. De plicht roept. Sommigen reageren paniekerig of bozig bij het horen van de testuitslag en de quarantaineconsequentie die daaraan vastzit. Maar nu blijft een man er kalm onder en zegt maar drie nauwe contacten te hebben gehad. Of dat ook echt zo is, zullen we nooit weten. Peeters: “We gaan ervan uit dat mensen eerlijk zijn. Meer kunnen we niet doen.”

