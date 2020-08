Superhittegolf: We hebben al een officiële hittegolf te pakken, 's nachts was het meer dan 25 graden

Foto: Gijs Franken vergroot

Het wordt ook deze zondag heet. Vrijwel overal in Brabant stijgt het kwik naar tropische waarden. In dit liveblog houden we bij wat deze hitte zoal met zich heeft meebrengt.

9.40

Dat we zondag in het hele land van een officiële hittegolf kunnen spreken, was eigenlijk wel te voorspellen. Maar in Woensdrecht, Eindhoven en Gilze-Rijen was zaterdagnacht al sprake van een officiële hittegolf. Om twee uur 's nachts kwam het kwik boven de 25 graden, waardoor de vijfde vereiste zomerse dag direct bereikt was. Voor Woensdrecht is het de eerste hittegolf dit jaar, Eindhoven en Gilze-Rijen noteren alweer de tweede van deze zomer.

9.15

Ook huisdieren moeten natuurlijk goed drinken nu. De kat van auteur Martijn Neggers had in ieder geval dorst vanochtend.

03.30

Kustplaatsen zoals Zandvoort, Bloemendaal, Katwijk en Den Haag bereiden zich voor op een drukke zondag. De temperatuur stijgt net als zaterdag tot grote hoogten en verwacht wordt dat duizenden mensen richting het strand rijden voor wat verkoeling.

03.30

Nederland maakt zich op voor een officiële hittegolf. Al zondagochtend kan er een temperatuur van 25 graden worden bereik. Dat is nodig voor een officiële landelijke hittegolf. Daarvan is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm - met maxima boven 30 graden - worden.

03.03

De Belgische kustplaatsen Blankenberge en Knokke-Heist staan tot nader order geen dagjesmensen meer toe op hun grondgebied. Door de enorme toestroom van strandgasten - vanwege het mooie weer - en diverse incidenten in de afgelopen dagen zeggen de burgemeesters van beide gemeenten hiertoe genoodzaakt te zijn . Op het strand van Blankenberge veroorzaakten tientallen relschoppers zaterdag een massale vechtpartij.