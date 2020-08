Superhittegolf: landelijk hitterecord verpulverd, bijna 35 graden in Volkel

Foto: archief vergroot

Dagelijks worden weerrecords verbroken. Maandag was de heetste 10 augustus ooit in Brabant sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. In Eindhoven werd het 34,4 graden. Volgens de voorspellingen kan de temperatuur dinsdag oplopen tot 35 graden. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.

Redactie Geschreven door

16.36

Vanwege de hitte sluiten de milieustraten in Tilburg en Berkel-Enschot van 12 tot en met 15 augustus om die uur in plaats van half vijf, meldt de gemeente.

16.17

In Visvijver ’t Polderke in Leende zit blauwalg. Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken, meldt de gemeente. Er wordt geadviseerd om er niet meer te vissen en ook geen honden te laten zwemmen.

Wachten op privacy instellingen...

16.08

Omroep Brabant deelde deze hete dinsdag ijsjes uit bij bedrijven in Brabant waar ze wel wat verkoeling kunnen gebruiken. Mister Cool, Jordy Graat, ging kriskras door de provincie om de ijsjes uit te delen.

"Via Facebook hebben 1200 mensen zich aangemeld, via Instagram ruim 300. Echt bizar", vertelt Mister Cool.

16.01

Ook morgen is het warm.

Wachten op privacy instellingen...

15.46

In Volkel is het het warmst van de hele provincie, zegt Weerplaza. De thermometer tikt daar de 34.9 graden aan. In Eindhoven was het 34.7 graden en in Rijen 34.3 graden. Op het officiele meetstation in Woensdrecht bleef de teller steken op 31.6 graden. Alleen in Limburg is het warmer dan in Brabant.

Het oude nationale hitterecord van 11 augustus is vandaag verpulverd en het kan nog warmer worden.

Het oude record kwam uit 2003, toen werd het in De Bilt 31,5 graden.

Volgens Weeronline is het de vijfde dag op rij dat het ergens in Nederland 35 graden of warmer is. Sinds het begin van de metingen is dat nog nooit voorgekomen.

14.56

In het dorpje Nederwetten in Nuenen meet de Omroep Brabant thermometer een flinke temperatuur in de schaduw.

Foto: Carolijn Bouw vergroot

13.53

Met een temperatuur van 33,8 graden in Volkel is het dinsdag de vierde dag op rij dat een hitterecord in Brabant is verbroken. Volgens Weerplaza kan de temperatuur nog verder oplopen. Het eerdere record van 11 augustus was 33,1 graden in Volkel in 2003.

Op 8 augustus werd een record behaald met 36,2 graden in Volkel en Gilze en Rijen. Op 9 augustus met 35,3 graden in Gilze en Rijen en een dag later met 34,4 graden in Eindhoven.

Het landelijke hitterecord voor 11 augustus is ook verbroken, met 34,6 graden in Beek. Volgens Weerplaza gaat het spannend worden of het landelijke record dinsdag ook in Brabant gehaald gaat worden.

13.32

De Dommel en de Aa voeren door de aanhoudende droogte op dit moment geen water meer aan. Om het waterpeil in Den Bosch toch op peil te kunnen houden zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo wordt via stuw Crevecoeur geen water meer geloosd op de Maas en is de vistrap daar afgesloten. Ook is doorvaart bij Sluis Engelen beperkt mogelijk voor recreanten.

13.26

Met een temperatuur van boven 31,5 graden is het in De Bilt de warmste 11 augustus sinds het begin van de metingen in 1901. Dat laat Weerplaza weten. De verwachting is dat ook het landelijke hitterecord voor 11 augustus vandaag gebroken wordt. Dat is het geval wanneer het vandaag ergens in Nederland warmer wordt dan 34,3 graden.

Wachten op privacy instellingen...

12.41

De Ahornstraat in Breda is tot en met maandag vakantiestraat. En dat komt mooi uit met dit warme weer.

Foto: Perry Roovers vergroot

Foto: Perry Roovers vergroot

Wachten op privacy instellingen...

11.50

Voor 12 uur is de grens van 30 graden alweer gepasseerd. In Volkel werd om 11.30 een temperatuur van 30,1 graden gemeten.

Wachten op privacy instellingen...

11.05

Op camping D'n Aanloop in Lage Mierde hebben ze een probleem: de vitrine waarin de bakken ijs staan kan deze hoge temperaturen niet aan. Dus zolang deze hittegolf duurt, is er geen ijsje te krijgen op de camping.

Wachten op privacy instellingen...

9.27

Dinsdag kunnen we opnieuw temperatuurrecords gaan vestigen, De oude records in Brabant liggen op: 33,1 Woensdrecht, 33,2 Gilze-Rijen, 33,2 Eindhoven en 33,1 Volkel. Met de verwachtte maximumtemperatuur van 34 tot 35 graden worden deze hoogst waarschijnlijk wel verbroken.

6.10

Het KNMI heeft ook voor dinsdag code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. De nachten blijven warm. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is actief. Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan, daarna volgt een geleidelijke afkoeling.

Wachten op privacy instellingen...

5.44

In het verleden is een maximum van zes tropische dagen achtereen in augustus geregistreerd in de jaren 1975 en 1941. Dinsdag vindt een evenaring plaats. Woensdag kunnen we, met grote zekerheid, opnieuw een record vestigen. De kans is erg aannemelijk dat de hittegolf van 2020 een reeks van acht tropische dagen oplevert, dat is een uniek aantal. Dit aantal wordt aanstaande donderdag gehaald.

5.30

In Eindhoven werd het maandag recordwarm met 34,4 graden. Woensdrecht, Gilze-Rijen en Volkel zaten daar niet ver achter. In Arcen, in Noord-Limburg, werd het het warmst: 35,2 graden.

vergroot