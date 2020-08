Superhittegolf: temperatuur loopt (weer) op tot 35 graden, dagrecord uit 2003 gaat eraan

vergroot

Dagelijks worden weerrecords verbroken. Maandag was de heetste 10 augustus ooit in Brabant sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. In Eindhoven werd het 34,4 graden. Dinsdag lijkt het dagrecord er ook weer aan te gaan. In 2003 werd het in Gilze Rijen en Eindhoven 33,2 graden. En volgens de voorspellingen kan de temperatuur dinsdag oplopen tot 35 graden.

Dinsdag kunnen we opnieuw temperatuurrecords gaan vestigen, De oude records in Brabant liggen op: 33,1 Woensdrecht, 33,2 Gilze-Rijen, 33,2 Eindhoven en 33,1 Volkel. Met de verwachtte maximumtemperatuur van 34 tot 35 graden worden deze hoogst waarschijnlijk wel verbroken.

Het KNMI heeft ook voor dinsdag code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. De nachten blijven warm. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is actief. Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan, daarna volgt een geleidelijke afkoeling.

In het verleden is een maximum van zes tropische dagen achtereen in augustus geregistreerd in de jaren 1975 en 1941. Dinsdag vindt een evenaring plaats. Woensdag kunnen we, met grote zekerheid, opnieuw een record vestigen. De kans is erg aannemelijk dat de hittegolf van 2020 een reeks van acht tropische dagen oplevert, dat is een uniek aantal. Dit aantal wordt aanstaande donderdag gehaald.

In Eindhoven werd het maandag recordwarm met 34,4 graden. Woensdrecht, Gilze-Rijen en Volkel zaten daar niet ver achter. In Arcen, in Noord-Limburg, werd het het warmst: 35,2 graden.

