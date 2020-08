Grootste cocaïnewasserij ooit was aanleiding voor inval loods in Elshout

De inval in de loods vrijdag (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

De inval in een loods in Elshout afgelopen vrijdag wordt gelinkt aan de vondst van de grootste Nederlandse cocaïnewasserij ooit. Dat meldt de politie dinsdag. In een omgebouwde paardenmanege in het Drentse Nijeveen deden agenten de monstervondst.

Agenten vonden in Nijeveen tienduizenden liters aan chemicaliën, zo’n 100 kilo cocaïne en ook nog eens 120.000 kilo zogenaamd dragermateriaal. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit dragermateriaal gehaald, zoals kleding of shampoo. Criminelen verstoppen het product in deze producten, maar om het te verkopen moet dit proces worden teruggedraaid.

De politie pakte vrijdag twee mannen op in Elshout. Zij waren op dat moment aanwezig in de loods aan Scheidingstraat. Het is onduidelijk of zij nog vastzitten. Uit de loods zijn zo'n twintig grote vaten naar buiten gereden waarvan er zo'n veertien gevuld waren met een onbekende vloeistof. Ook lagen er meerdere, grote jerrycans die leeg waren.

De politie heeft vrijdag in totaal zeventien verdachten aangehouden in Nijmegen en Apeldoorn. Bij de manege waren ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd.

