Restauranthouders van Smakenrad in Den Bosch slepen gemeente voor de rechter

Het Smakenrad werd in juli geopend (archieffoto). vergroot

De rechter moet zich gaan buigen over de vraag of het zogenaamde Smakenrad in Den Bosch weer mag gaan draaien. De advocaat van de restauranthouders op hoogte heeft dinsdag een kort geding aangespannen. “Het is disproportioneel om dat rad in één keer stil te leggen. Daar is geen enkel veiligheidsbelang mee gediend”, zegt raadsman Cees van de Sanden.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het Smakenrad op de Pettelaarse Schans draait niet meer, omdat er gedoe is over de certificering van het nieuwe reuzenrad. Volgens Van de Sanden is de machine goedgekeurd door een gerenommeerd Duits instituut, TÜV Nord. “Alleen omdat er geen Nederlands stempeltje op zit, is het nu stilgelegd. Terwijl het in Nederland zelfs zou worden gekeurd door een onderdeel van die Duitse organisatie.”

'Geen Bossche zomer, maar winter'

Hij is niet te spreken over het besluit van de gemeente om de gondels aan de grond te houden. “Dit unieke concept is onderdeel van de Bossche zomer, waar de gemeente volop mee naar buiten treedt. Ze maakt er op deze manier een ijskoude winter van.”

Volgens de advocaat speelde er in Rotterdam twee jaar geleden iets soortgelijks. Daar werd een rad stilgelegd dat een Frans keurmerk had. “De rechtbank in Rotterdam oordeelde toen dat dit disproportioneel was. Het is een beperking op vrij verkeer van goederen en diensten in Europa.”

Hij heeft daarom goede hoop dat het rad snel weer kan draaien. “Er moeten nu elke dag 500 of 600 klanten worden afgebeld. Waarvan sommige zelfs al vooruit hebben betaald”, zegt hij. “Er is gewoon geen goede reden voor.”