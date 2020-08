Smakenrad in Den Bosch staat stil want 'spiksplinternieuw' reuzenrad voldoet niet aan de eisen

Het reuzenrad wordt opgebouwd (foto: Jan Peels). vergroot

Het zogenaamde Smakenrad in Den Bosch, draait niet meer. Het restaurant in een reuzenrad staat op last van de gemeente stil. Er is twijfel over de certificering, zegt de organisatie.

Op de Pettelaarse Schans staat sinds 1 juli een reuzenrad dat dienst doet als restaurant. In elk bakje kunnen maximaal vier mensen samen een hapje eten. Maar nu dus even niet.

Het rad is een initatief van Foodtastic Events. Op haar website laat die organisatie weten dat ook voor dinsdag alle reservering in ieder geval zijn afgezegd.

Spiksplinternieuw rad

Het rad dat nu op de Pettelaarse Schans staat is spiksplinternieuw, vertelt initiatiefnemer Bram Verleg. "Het reuzenrad dat er eerst stond, had andere verplichtingen." Dus werd er een nieuw rad geregeld. Dat staat er sinds donderdag, maar moest vrijdag al meteen stil blijven staan.

Volgens Verleg is er onduidelijkheid over de certificering van het nieuwe reuzenrad. “Het nieuwe reuzenrad komt rechtstreeks van de fabriek en is door het Duitse TÜV Nord goedgekeurd. Vanwege onduidelijkheid of de certificering ook geldig is in Nederland, mogen wij momenteel niet draaien.”

1500 gasten gedupeerd

Wanneer er wel weer een biefstukje op hoogte kan worden gegeten, is nog niet duidelijk. "We zijn er elke dag mee bezig en doen er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen draaien."

Voor nu bekijkt Verleg de situatie per dag. Zo'n 1500 gasten zijn volgens hem al gedupeerd.