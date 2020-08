Stadskantoor Etten-Leur kleurt rood in protest van culturele sector

Stadskantoor in Etten-Leur kleurt rood (foto: Tom van der Put/SQ Vision) vergroot

Het Stadskantoor in Etten-Leur is één van de gebouwen die dinsdagavond rood verlicht zijn. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de nijpende situatie van de culturele sector. Tientallen bekende gebouwen in het hele land werden rood opgelicht.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

Naast het Stadskantoor in Etten-Leur, lichtten ook het Stadhuis in Eindhoven en Den Bosch rood op. Net als tientallen bekende gebouwen als Paradiso, Tivioli, het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, Ziggo Dome, het Binnenhof, het stadhuis in Delft en De Kuip. Door van 21.00 tot 23.55 uur rode lampen te ontsteken, geven poppodia en theaters aan dat het in de sector nu echt vijf voor twaalf is.

'Worstelende evenementenbranche'

De boodschap die ze aan de politiek willen geven, is dat de door de coronacrisis worstelende evenementenbranche het zonder steun van de overheid niet gaat redden. Het gemiddelde omzetverlies komt uit op zo'n 85 procent en veel mensen verliezen hun baan. De organisatie van de actie Red Alert vindt dat de steunpakketten moeten worden voortgezet.

De actie is in meerdere landen opgepikt. In Nederland is het voortouw genomen door de Vereniging Technisch Toeleverancier Evenementen (VTTE). Tijdens de actie kleuren ruim tachtig gebouwen rood.

