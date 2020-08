Smakenrad staat al dagen stil, maar exploitant en gemeente proberen er beweging in te krijgen

Het reuzenrad toen het werd opgebouwd (foto: Jan Peels). vergroot

Het Smakenrad op de Pettelaarse Schans in Den Bosch draait dan wel niet, maar de zaak is elk geval weer een beetje aan het rollen. Dat is de conclusie na het gesprek van woensdag tussen exploitant Foodtastic Events, burgemeester Mikkers en wethouder Van der Geld. Beide partijen gaan samen optrekken om het benodigde keuringscertificaat voor het culinaire reuzenrad te verkrijgen.

Het Smakenrad staat al sinds donderdagavond stil, op last van de gemeente. Het gevaarte komt volgens exploitant Bram Verleg rechtstreeks uit de fabriek en is al goedgekeurd door het Duitse instituut TÜV Nord. Maar omdat het niet duidelijk is of die certificering ook geldig is in Nederland, mag het rad al dagenlang niet draaien.

“Of dit goed nieuws is, zal moeten blijken”, zegt Verleg over het gesprek met de gemeente. “Het is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet.”

Wanneer de vergunning wordt goedgekeurd, is nog niet bekend. “We hebben geen concrete datum gekregen. Ik hóóp dat het niet te lang meer duurt, want iedere gast die we moeten teleurstellen, is er één te veel.” Er zijn inmiddels ruim 1500 reserveringen geannuleerd.

