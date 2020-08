Geen mondkapjesplicht in Bergen op Zoom, wel evenementen geschrapt

Archieffoto: Pexels vergroot

Bergen op Zoom voert geen mondkapjesplicht in, wel worden evenementen in augustus geschrapt. Dit heeft het gemeentebestuur donderdagmiddag na beraad van het coronacrisisteam besloten. De gemeente heeft de beslissing gebaseerd op de nieuwe cijfers van de GGD. Deze waren doorslaggevend om het dragen van een mondkapje niet te verplichten.

Sandra Kagie Geschreven door

Het aantal besmettingen steeg de afgelopen drie dagen nog wel van 139 naar 158, maar die stijging is veel minder groot dan de dagen daarvoor. De gemeente heeft besloten om evenementen die voor augustus stonden gepland te schrappen. Het gaat volgens de burgemeester om kleinere evenementen zoals buurt- en straatfeesten.

Burgemeester Frank Petter licht het besluit toe:

Bergen op Zoom schrijft in een persbericht dat niet duidelijk is wat de bron van de coronauitbraak is geweest. Eerder gingen veel vingers naar de El-Feth moskee, waar 50 van de 450 geteste bezoekers besmet bleken. "Er wordt vanuit gegaan dat de meeste besmettingen ontstaan in de huiselijke sfeer."

De moskee ging uit voorzorg dicht en zou komende zaterdag weer opengaan, maar die opening is uitgesteld. "We hebben begin augustus zelf besloten om dicht te gaan vanwege de vele signalen dat mensen ziek waren", aldus de woordvoerder. "Het plan was om zaterdag weer open te gaan maar de deuren blijven nog even dicht. Wanneer we precies opengaan weten we nog niet."

Belgen niet welkom

Maandag werd besloten dat Belgen even niet welkom zijn in Bergen op Zoom. Het crisisteam van de gemeente evalueerde donderdag de eerdere maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen. Ook de GGD was bij dit beraad, waarin dus werd besloten geen mondkapjesplicht in te voeren, aangesloten.

In de gemeente Bergen op Zoom zijn de laatste tijd relatief veel coronabesmettingen geconstateerd. In de periode van 1 tot en met 9 augustus werden er 965 tests uitgevoerd, waarvan zo'n 14 procent positief bleek. Fors meer dan het landelijk gemiddelde van 2 procent.

