Baasjes schrikken van waarschuwingen nadat vijf honden doodgingen

Erik en Ingrid Lagarde met labradoedel Sifa (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Mensen die met hun hond aan het wandelen zijn, schrikken enorm van de waarschuwingen om honden niet te laten zwemmen in stilstaand water. Nadat dierenartsen vijf honden moesten laten inslapen, vermoedelijk door botulisme, waarschuwt de Omgevingsdienst Brabant Noord om honden niet in stilstaand water te laten zwemmen.

Janneke Bosch Geschreven door

“Boris, een Berner senner, heeft ook van dit water gedronken”, vertelt een jong stel dat bij de plas bij de Roetselberg in Kaatsheuvel aan het wandelen is. In die plas is volgens de Omgevingsdienst botulisme gevonden. Geschrokken doen ze Boris snel aan de lijn. “Waarom staan hier geen waarschuwingsborden?”

"Ik hoop dat we vanavond nog een hond hebben."

Ook Erik en Ingrid Lagarde krijgen heeft meteen de schrik te pakken. Hun labradoodle Sifa is net met een plons in het water gesprongen. “Ik hoop dat we vanavond nog een hond hebben.” Ze komen uit Gelderland en staan in Helvoirt op de camping. Erik wijst op de groene alglaag op het water: “Dat is eigenlijk al een teken dat het niet goed is, mensen kunnen darmklachten krijgen als ze hier gaan zwemmen.” Ook Sifa wordt meteen aangelijnd.

De plas bij de Roestelberg is niet het enige water waar botulisme is vastgesteld. Ook op de Vrachelse Heide in de gemeente Oosterhout en bij Bosch en Duin in Udenhout is er volgens de omgevingsdienst Brabant Noord sprake van botulisme. Al staat die laatste plas al maanden droog, zegt eigenaresse Joyce Boenens. “We worden platgebeld door bezorgde hondenbezitters. Terwijl hier echt geen druppel water meer te vinden is. Ik kom er zelf ook dagelijks, maar de plas staat al zeker vijf of zes maanden droog.”

"Pas als het kurkdroog is en er scheuren in de grond zitten is de bacterie weg."

Maar dat sluit botulisme nog niet uit, zegt de omgevingsdienst. Al wanneer de grond een beetje vochtig is, kan er sprake zijn van botulisme, ook als de plas zelf droog staat. "Pas als het kurkdroog is en er scheuren in de grond zitten is de bacterie weg", legt een woordvoerder van de omgevingsdienst uit. Honden aangelijnd houden, is dus zonder meer verstandig.

De vijf honden die inmiddels zijn overleden, werden waarschijnlijk ziek van botulisme. De dierenarts heeft ze laten inslapen. Vier van de honden werden ziek in Oosterhout. Waar de vijfde ziek werd, is niet duidelijk.

LEES OOK: