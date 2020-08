Coronanieuws: economische klap crisis iets minder hard dan eerder geraamd

Drukte in centrum Tilburg. vergroot

Ook deze 17e augustus is er veel te melden over het coronavirus. In dit blog houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

De hoofdpunten:

De economische klap van de coronacrisis pakt voor Nederland iets minder hard uit dan eerder geraamd, voorspelt het CPB.

Volgens het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out is het aantal 'verborgen burn-outs' in Nederland door corona gestegen naar vier miljoen.

Het RIVM meldde zondag 507 nieuwe besmettingen, zaterdag waren dat er 655.

08.04

De economische klap van de coronacrisis pakt voor Nederland iets minder hard uit dan eerder geraamd, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB). Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet groeit de economie vanaf het derde kwartaal weer, waardoor de krimp over heel 2020 waarschijnlijk beperkt blijft tot 5,1 procent. Eerder werd nog op een min van zes procent gerekend. Volgend jaar is naar verwachting sprake van 3,2 procent groei.

6.00

Eerstejaars studenten aan de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) melden zich maandag, online, voor de eerste introductiedag. Aan de vooravond van hun nieuwe start (en die van andere studenten elders in het land) maken de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg zich grote zorgen. Het is juist in het eerste jaar 'ontzettend belangrijk' dat studenten met elkaar in contact komen. Door de coronamaatregelen wordt dat bemoeilijkt wat volgens de belangenorganisaties tot isolement en een grotere studie-uitval kan leiden. De politiek en de onderwijswereld moeten hier extra aandacht aan besteden, vinden ze.

05.16

Volgens een nieuw onderzoek zijn er in Nederland vier miljoen 'verborgen burn-outs'. Dat wil zeggen: mensen die binnen een half jaar dreigen uit te vallen als er geen actie wordt ondernomen. De coronacrisis heeft dit aantal flink doen stijgen, schrijft het AD naar aanleiding van een onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) onder 427 beroepskrachten.

5.00

In Amsterdam dient maandag een kort geding dat is aangespannen tegen burgemeester Femke Halsema van deze stad. Onder anderen een cultureel ondernemer en marktkooplui van de Albert Cuyp gaan eisen dat de mondkapjesplicht die voor delen van Amsterdam geldt, wordt ingetrokken. Ze spreken van een 'fundamentele inperking van de grondrechten van bewoners, ondernemers en bezoekers.' De mondkapjesplicht is sinds kort ook van kracht in Rotterdam.

4.00

Voor scholen in de regio Noord is de zomervakantie voorbij. Leerlingen zullen al snel merken dat er coronarestricties gelden. Mogelijk zullen ze een aantal meisjes of jongens missen, die in thuisquarantaine moeten omdat ze in gebieden zijn geweest waar code oranje gold. Verder zal er in klaslokalen meer dan ooit geventileerd worden en moeten scholieren in het middelbaar onderwijs op anderhalve meter van volwassenen blijven. In school geldt geen mondkapjesplicht.

3.30

In Drenthe en Twente wordt de veelbesproken app CoronaMelder in de praktijk getest. Landelijk moet deze app per 1 september gaan werken. Het is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD naar mensen die ongeveer een kwartier in aanraking zijn geweest met anderen die het coronavirus dragen. Zo kan verdere besmetting nog beter in de gaten worden gehouden. Het gebruik van de app is vrijwillig. Informatie over gebruikers wordt níet opgeslagen.

03.30

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert de eerste versie van Macro-Economische Verkenningen, waarin een beeld wordt geschetst van hoe de economie zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Belangrijke vraag daarbij is hoe snel de economie zich kan herstellen van de klappen die zij de afgelopen tijd heeft opgelopen door de maatregelen tegen het coronavirus.

03.30

De burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komen maandag in Utrecht bijeen voor het Veiligheidsberaad. Ze bespreken onder meer de komst van de speciale coronawet, de stand van zaken rondom het bron- en contactonderzoek bij de GGD's, de handhaving van mogelijk verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmette patiënt en een eventuele versoepeling van maatregelen.