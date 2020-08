Moord op 8-jarige Manon Seijkens: al meer dan 100 nieuwe tips

Manon Seijkens (foto: politie). vergroot

Er zijn nu in totaal 103 tips binnengekomen over de moord op de achtjarige Manon Seijkens in 1995, dat bevestigt de politie. Dat is het totale aantal tips sinds de zaak deze maand opnieuw onder de aandacht is gebracht.

Of er bijzondere of heel bruikbare tips bijzitten, kon een woordvoerder nog niet zeggen. “We lopen alles na.”

"Het is fijn dat mensen blijven tippen. We hopen op genoeg aanknopingspunten."

Wel is de politie blij dat het aantal tips gestaag blijft oplopen. Vorige week waren er 89 tips, daar zijn er nu dus alweer veertien bijgekomen. “Het is fijn dat mensen blijven tippen. We hopen op genoeg aanknopingspunten om de zaak te kunnen oplossen.”

Manon Seijkens uit Helmond verdween in de zomer van 1995, toen ze buiten aan het spelen was. Pas een half jaar later werd haar lichaam gevonden. Dat was begraven bij een dicht groepje bomen, vlakbij haar huis. Ondanks drie aanhoudingen, werd de moord nooit opgelost.

Na vijfentwintig jaar doet het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant nog een poging. Er kwam nieuwe informatie naar buiten over een zwarte haar die eerder werd gevonden en een paar damespumps dat bij haar lichaam lag. Ook zette het OM een podcast online over de onopgeloste moord.

