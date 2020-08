Coronaregels in de horeca vaak niet nageleefd: geen gezondheidscheck, maar wel een polonaise

Foto: Pickpic vergroot

Sinds dik een week zijn horecagelegenheden verplicht om, naast de bekende gezondheidscheck, ook de gegevens van één gast per tafel te noteren. Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat dat vaak niet gebeurt, en ook de anderhalvemeter-regel wordt niet overal nageleefd. In één café was er tegen het eind van de avond zelfs een polonaise. 'Onverantwoord en oncollegiaal' aldus de gemeente.

Omroep Brabant bezocht een week lang 23 horecazaken. Bij 13 zaken werden alle richtlijnen opgevolgd, bij 10 zaken ging het fout.

Den Bosch

Het is zondagavond als in een café aan de Korte Putstraat in Den Bosch alles mis lijkt te gaan wat mis kan gaan:

Er wordt geen gezondheidscheck gedaan,

Er wordt niet om contactgegevens gevraagd,

Er wordt al helemaal geen afstand gehouden. Het is aan het einde van de avond zelfs tijd voor een polonaise samen met een bekende Brabantse zanger.

De betreffende ondernemer: “We doen echt wel onze checks, ik heb hier een map vol gegevens. Maar het kan wel eens wat verslappen, zeker later op de avond.” Over de polonaise: “Toen was de zaak nagenoeg leeg. Mensen zijn gaan staan en er is wat gedanst. Maar of je dat nou een polonaise kunt noemen?”

Ook laat de ondernemer weten dat het café eerder al eens een groep van dertig mensen heeft weggestuurd omdat ze de regels negeerden. “Mijn personeel voelt zich soms echt een politieagent.”

De gemeente Den Bosch laat in een reactie weten het voorval 'onverantwoord en oncollegiaal' te vinden. Ze hopen dat het een incident is: "BOA’s van de gemeente controleren dagelijks in de Bossche Horeca. Tot nu toe zijn er 7 waarschuwingen uitgedeeld."

Bij een zaak op de Markt in Den Bosch is het beeld heel anders. Voordat je het terras op gaat moet je je handen desinfecteren en formulieren invullen.

Bergen op Zoom

Onze kroegentocht begon op maandag 10 augustus op de Grote Markt in Bergen op Zoom. We lopen bij zes horecazaken het terras op. Vijf zaken doen een gezondheidscheck en noteren de gegevens van de gasten die die willen geven. Maar bij één café doen ze niks. Daar kan je zonder enige controle gaan zitten.

Navraag leert dat de medewerker nog niks van de regels weet: “Ik ben net terug van vakantie.” De gemeente Bergen op Zoom zet extra handhavers in om de regels te controleren.

Waalwijk en Schijndel

Ook in Waalwijk en Meierijstad bezoeken we restaurants waar bij de lunch of een borrel geen enkele vraag wordt gesteld. De gemeente Waalwijk voert steekproefsgewijs controles uit en alleen na klachten van bezoekers.

Helmond

Dat de regels niet overal vanzelfsprekend zijn blijkt ook bij een eetcafé op de Markt in Helmond. Grote groepen zitten hier bij elkaar en alle (nieuwe) regels worden genegeerd.

Ook de gemeente Helmond zet extra handhavers in. Er zijn de afgelopen tijd vijf waarschuwingen uitgedeeld.

Tilburg

Op het Spoorpark in Tilburg idem: geen gezondheidscheck, geen registratie en de anderhalvemeter-maatregel wordt zowel binnen als buiten vergeten. Tilburg zegt ook steekproefsgewijs te controleren.

Eindhoven

Bij een café op Strijp-S in Eindhoven worden alle vragen digitaal gesteld, via een website waar je komt door een QR-code te scannen. Na het invullen van je gegevens en het beantwoorden van de vragenlijst krijg je en groen vinkje dat je aan een medewerker moet laten zien. Vervolgens krijg je een festivalbandje zodat iedereen weet dat je geen klachten hebt.

De namen van de horecazaken zijn bij de redactie bekend.

Ook in café ATNOON in Breda wordt een app gebruikt. In de video zie je hoe dat in z'n werk gaat.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: