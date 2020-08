Horecabaas sluit zijn zaak tijdens de kermis in Sint-Oedenrode: 'Het is het mij niet waard'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Café-eigenaar gooit zaak dicht tijdens kermis

Na een nacht piekeren was het voor Wijnald Koolen duidelijk: Tapperij & Eeterij D’n Dommel gaat niet open tijdens de kermis in Sint-Oedenrode. Niet nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. “Ik vind het gewoon niet passen”, vertelt de horecaman. “Als je ziet hoeveel mensen er in het dorp gestorven zijn.”

De 51-jarige Koolen hakte de knoop door na de laatste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Hij zat er al langer over te denken en voor hem was het nu helder. “Het is het mij gewoon niet waard”, vertelt hij. “Financieel gezien is het erg jammer, maar als je je best doet kom je daar ook wel weer bovenop.”

'Geen politieagent spelen'

De uitbater voelt er niks voor om de hele tijd ‘politieagentje te spelen’. “Iedereen weet precies hoe dat gaat. Na drie glazen bier wordt het opvolgen van de regels al iets minder, na tien helemaal”, legt hij uit. “En wat als het gaat regenen? Er mogen maar iets van 12 of 13 mensen binnen zijn om voldoende afstand te kunnen houden.”

Ook wil hij het zijn personeel niet aandoen. “Er is er zelf eentje zwanger. Je moet er toch niet aan denken dat ze hier dan iets oploopt.” Koolen voelt zich gesteund door veel inwoners van het dorp. “Ik heb al iets van honderd appjes gehad. Er zit geen één negatieve reactie bij.”

Corona gehad

De horecaman heeft zelf waarschijnlijk ook corona gehad. “Mijn vrouw en ik hebben allebei tweeënhalve week plat gelegen. We hadden allebei de verschijnselen. Ik proef en ruik nog steeds niets”, vertelt hij. “Straks loop ik het weer op. Mijn hele immuunsysteem is naar de knoppen, omdat ik ooit knokkelkoorts heb opgelopen in het buitenland.”

De kermis in Sint-Oedenrode begint zaterdag en duurt tot en met woensdag.

