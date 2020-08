Angelique verliet onveilige flat in Bladel na meerdere branden: 'Het is daar doodeng'

Angelique verliet de flat in december vorig jaar (beeldbewerking: Omroep Brabant). vergroot

Na meerdere branden in de Posthof in Bladel, voelde Angelique van den Boogaart (52) zich genoodzaakt te verhuizen. Nu bewoners van het appartementencomplex op straat staan na een nieuwe brand, doet ze haar verhaal. "Ik ging er helemaal aan onderdoor."

“Het was daar doodeng. Ik durfde niet eens meer boven te slapen, dat was te ver van de voordeur.” Angelique heeft geen goed woord over voor de situatie in het appartementencomplex. Volgens haar was er zeker vijf keer eerder brand in de flat.

Buurtbewoners zouden meerdere keren hebben geklaagd over de veiligheid. Vorig jaar juli was het voor het eerst raak. “We hebben meteen gevraagd om camera’s te plaatsen. Dit gebeurde niet, want het was te duur.” Op het complex zouden alleen nepcamera’s hangen. Ook bij daaropvolgende branden is tevergeefs geklaagd, meent Angelique.

"Dat was de druppel. Ik was heel bang."

“In september werd mijn auto in de fik gestoken. Dat was de druppel. Ik was heel bang.” In december pakte ze definitief haar biezen en verhuisde naar Lage Mierde. “Kort daarna was er weer brand.”

Op straat

Het appartementencomplex de Posthof liep door een brand vorige maand zoveel schade op dat het later door de gemeente werd ontruimd. Zes bewoners van het complex spanden vrijdag een kort geding aan tegen de eigenaren van hun appartementencomplex. Ze eisen dat ze in hun woningen mogen blijven of dat er passende woonruimte wordt geregeld. Diezelfde dag werd duidelijk dat ze met hun hele inboedel op straat komen na een grote brand.

Juist nu vindt Angelique het belangrijk om haar verhaal te doen. “Ik hoop dat ik de bewoners op deze manier kan steunen.” Het maakt haar boos dat de eigenaren in de media zeggen alles hebben gedaan om de situatie op te lossen.

De gemeente bevestigt dat er vaker brand is geweest, maar kon geen aantallen geven. De eigenaar van het appartement ontkent het verhaal van de bewoonster. "We hebben wel degelijk diverse maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren", meent Ard van de Huijgevoort. "Zo hebben we een surveillancedienst ingeschakeld." Het regelen van beveiligingscamera's was volgens hem juridisch niet mogelijk.

