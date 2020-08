Coronanieuws: Drie op de tien Nederlanders wanen zich immuun voor coronavirus

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

07.00 Ruim een derde van de hulpverleners stelt dat de agressie op de werkvloer toeneemt door de coronacrisis. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek onder 1150 leden in de publieke sector, waaronder zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, gevangenispersoneel, ov-personeel en beveiligers. Van de ondervraagden wordt veertig procent vaker agressief benaderd door patiënten, cliënten en omstanders en heeft vijftien procent vaker te maken met fysiek geweld.

04.01 Immuniteit Een flink aantal Nederlanders waant zich immuun voor het coronavirus. Het AD stelt uit onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect onder ruim duizend Nederlanders dat 28 procent van de ondervraagden niet het gevoel heeft (nog) besmet te kunnen raken met het virus. Experts vinden dat zorgwekkend. Vooral mensen tussen de 35 en 54 jaar geloven in hun eigen immuniteit: 34 procent uit die groep - met name mannen - voelt zich veilig voor het virus.

03.29 Callcentermedewerkers

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de situatie van callcentermedewerkers die sinds de coronacrisis thuiswerken. Medewerkers die thuiswerken moeten aan hele strenge voorwaarden voldoen, zegt de vakbond in Trouw. Volgens de FNV willen medewerkers vooral af van de eis om de webcam aan te moeten zetten, zodat een leidinggevende kan controleren of mensen zich wel aan de regels houden.