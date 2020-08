Coronanieuws: wielrenster Inge van der Heijden test positief op corona en mist NK

Inge van der Heijden pakt in 2019 de wereldtitel bij de vrouwen onder 23 jaar (Foto: Orange Pictures) vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Peter de Bekker & Janneke Bosch Geschreven door

De hoofdpunten:

Een flink aantal Nederlanders waant zich immuun voor het coronavirus, blijkt uit onderzoek.

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de situatie van callcentermedewerkers die sinds de coronacrisis thuiswerken.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

13.17

Ook in Den Haag mogen oliebollenverkopers dit jaar extra vroeg aan de slag. Al in oktober mogen ze met hun wagens de stad in, meldt Omroep West. Op die manier kunnen de oliebollenverkopers wellicht wat misgelopen inkomsten goedmaken. De oliebollenkramen staan in de zomermaanden namelijk vaak op de kermissen, maar die zijn veelal afgelast dit jaar. Ook in Amsterdam en Rotterdam mogen de oliebollenbakkers eerder op pad.

11.25

Bij onze oosterburen neemt het aantal coronabesmettingen weer hard toe. Dat wordt onder meer toegeschreven aan het aantal vakantiegangers dat terugkeert uit 'oranje-gebied'. In Duitsland is het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur gestegen met 2034 en dat is het hoogste aantal nieuwe besmettingen in een dag, sinds eind april.

11.08 NK Wielrennen

Wielrenster Inge van der Heijden uit Schaijk gaat zaterdagmiddag niet van start op de NK wielrennen. Ze heeft positief getest op corona. Ciclismo Mundial, de ploeg van Van der Heijden, heeft ook besloten dat ook Yara Kastelijn en Neerkant en Aniek Van Alphen uit Hapert niet op de NK uitkomen. Zij verkenden afgelopen dinsdag het parcours met Van der Heijden.

11.05

Een café in Hoofddorp moet de deuren sluiten omdat de coronamaatregelen er niet werden nageleefd. Politiemensen zagen dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag veel mensen waren in de horecazaak en op het terras. De bezoekers stonden schouder aan schouder, meldt de politie.

De burgemeester van Haarlemmermeer heeft het café daarop direct gesloten. De politie heeft de bezoekers verzocht weg te gaan. Dat gebeurde zonder problemen.

10.29

Meer dan een derde van de hulpverleners zegt dat de agressie op de werkvloer toeneemt door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV na een onderzoek onder 1150 werknemers in de publieke sector. Van de ondervraagden zegt 70 procent dat mensen een korter lontje hebben gekregen door de coronacrisis. 40 procent zegt vaker agressief te worden benaderd door patiënten, cliënten of omstanders en 15 procent zegt vaker te maken te hebben met fysiek geweld zoals duwen, spugen of klappen krijgen. De voorzitter van de vakbond noemt de cijfers 'schokkend, schrijnend en ontluisterend'.

07.00

Ruim een derde van de hulpverleners stelt dat de agressie op de werkvloer toeneemt door de coronacrisis. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek onder 1150 leden in de publieke sector, waaronder zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, gevangenispersoneel, ov-personeel en beveiligers. Van de ondervraagden wordt veertig procent vaker agressief benaderd door patiënten, cliënten en omstanders en heeft vijftien procent vaker te maken met fysiek geweld.

04.01 Immuniteit

Een flink aantal Nederlanders waant zich immuun voor het coronavirus. Het AD stelt uit onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect onder ruim duizend Nederlanders dat 28 procent van de ondervraagden niet het gevoel heeft (nog) besmet te kunnen raken met het virus. Experts vinden dat zorgwekkend. Vooral mensen tussen de 35 en 54 jaar geloven in hun eigen immuniteit: 34 procent uit die groep - met name mannen - voelt zich veilig voor het virus.

03.29 Callcentermedewerkers

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de situatie van callcentermedewerkers die sinds de coronacrisis thuiswerken. Medewerkers die thuiswerken moeten aan hele strenge voorwaarden voldoen, zegt de vakbond in Trouw. Volgens de FNV willen medewerkers vooral af van de eis om de webcam aan te moeten zetten, zodat een leidinggevende kan controleren of mensen zich wel aan de regels houden.