Weer twee nertsenbedrijven besmet met coronavirus, nu in Vlierden en De Rips

Op twee nertsenbedrijven in Vlierden en De Rips is het coronavirus vastgesteld bij de dieren die er worden gehouden. In Vlierden, een kerkdorp van de gemeente Deurne, gaat het om een fokkerij met 13.500 moederdieren. In De Rips, dat valt onder de gemeente Gemert-Bakel, betreft het een nertsenhouderij van ongeveer 5000 moederdieren.

Al deze dieren hebben gemiddeld vijf pups. Ze worden allemaal zo snel mogelijk geruimd, zo maakten de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid maandagmorgen bekend. Ze melden ook dat bij een andere nertsenhouderij sprake is van een verdenking. De definitieve uitslag wordt maandag of dinsdag verwacht.

Nederland telt nu 39 nertsenbedrijven die besmet zijn met SARS-CoV-2. Veruit de meeste staan in Oost-Brabant. De gemeente Gemert-Bakel, die ook de 'nertsenhoofdstad' van ons land wordt genoemd, is het zwaarst getroffen. In De Rips is het al voor de vierde keer in een week tijd raak.

Preventieve ruiming?

Ruim een maand geleden werd bekend dat het kabinet het zogeheten OMT-Z heeft ingeschakeld om zich over de eindeloze reeks besmettingen te buigen. Dit Outbreak Management Team-Zoönesen zei toen dat alle nertsenfokkerijen in ons land preventief geruimd zouden moeten worden wanneer na medio augustus nog nieuwe infecties zouden worden gevonden én de situatie rond het coronavirus bij mensen ongewijzigd zou zijn.

Omdat dat laatste niet het geval is - bij mensen ligt het aantal besmettingen aanzienlijk hoger dan medio juli - heeft het kabinet om een nieuw advies gevraagd over de risico's van infecties bij nertsen voor de volksgezondheid. Dat wordt op korte termijn verwacht.

Al voor de coronacrisis is besloten dat het vanaf 2024 verboden is nertsen te fokken. Het kabinet werkt op aandringen van de Tweede Kamer aan een regeling om nertsenhouders ertoe te verleiden er vrijwillig eerder mee te stoppen.

Zowel individuele nertsenhouders als belangenorganisaties voor deze sector zitten niet op preventieve ruiming te wachten. Een aantal natuurorganisaties en artsen kunnen zich er juist wel in vinden wanneer er een vervroegd eind komt aan de nertsenhouderij in ons land. Volgens hen loopt de volksgezondheid een te groot gevaar.

