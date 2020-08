Het dorpsschooltje van Borkel viert maandag de eerste schooldag, maar dreigt wel te verdwijnen

De leerkrachten hangen nog snel vlaggetjes op en de directrice staat bij de deur om de kinderen weer te verwelkomen. Het lijkt een gewone gezellige eerste schooldag te zijn bij basisschool Sint Servatius in Borkel. Maar donkere wolken pakken zich samen boven het dorpsschooltje.

De school heeft nog maar ongeveer 50 leerlingen. En dat zijn er volgens de overkoepelende scholenstichting SKOzok te weinig om nog goed onderwijs te kunnen geven. De stichting stuurde een brief aan de ouders, die volledig verrast werden door het nieuw dat de school misschien moet sluiten.

De kinderen van Natascha en Maarten van Dommelen zitten sinds mei vorig jaar op de school. "Toen is ons niets gezegd over dat de school dreigde te moeten sluiten", zegt Natascha.

De school moet klassen combineren. Zo zitten de kinderen uit groep 6,7 en 8 bij elkaar in het klaslokaal. "Dat is eigenlijk te zwaar voor de leerkracht", zegt Van Eert-Maas. "Die moet voortdurend schakelen en dat is ook niet altijd goed voor de kinderen."