Oeteldonkse Club: we gaan toch carnavalswagens bouwen op anderhalve meter

D’n Elfde van d’n Elfde gaat dan niet door dit jaar, maar de Oeteldonkse Club zegt dat de bouwers wél gewoon beginnen met de bouw van carnavalswagens. Op anderhalve meter. Er staat wat hen betreft nog geen streep door de rest van carnaval.

Dinsdagavond liet de Oeteldonkse Club aan hun leden weten dat hun openingsfeest op de Parade dit jaar wordt afgelast vanwege corona. De risico’s zijn te groot, vertelde Rinske van Kasteren van de Club. “Het samenzijn en het elkaar ontmoeten is juist wat ons feest zo mooi maakt, maar op anderhalve meter met een glaasje bier op, is dat heel moeilijk. Dat willen we niet.”

Maar een streep door de rest van carnaval, dat gaat echt te ver, vindt ze. Daarvoor is het nog te vroeg. “Kijk, je voelt wel aankomen dat het een andere carnaval wordt dan we gewend zijn. De wereld verandert zo snel, het kan elke week anders zijn.”

En dus wordt er ook ‘gewoon’ begonnen met de bouw van de wagens. “We gaan wagens bouwen op anderhalve meter. Maar of er ook een optocht komt, staat nog helemaal op losse schroeven.” Allemaal om vast te houden aan de hoop dat er toch iets mogelijk is met carnaval in Oeteldonk. “Het mooiste aan het feest is het samen meezingen, samen lachen, samen huilen, samen feesten. Dat wordt anders. En dat doet wel pijn natuurlijk.”