Veel meer autobranden in Brabant: 'Zeer zorgelijk'

Het aantal autobranden in Brabant was in 2019 flink hoger dan het jaar ervoor. In 2019 werden 957 autobranden gemeld, 220 meer dan in 2018. Door de forse stijging is Brabant nu landelijk koploper.

In 2018 stond Brabant met 736 autobranden nog op de tweede plek achter Zuid-Holland. Vorig jaar werd onze provincie ruim koploper, met ruim 100 autobranden meer dan Zuid-Holland. Autobranden ontstaan voornamelijk door brandstichting.

Het Verbond van Verzekeraars vindt de toename van het aantal autobranden 'zeer zorgelijk'. Een autobrand in een woonwijk heeft namelijk een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto’s. Een voorbeeld daarvan is de brand van woensdagnacht 29 juli waarbij drie auto's onder een carport aan de Smelen in Valkenswaard werden aangestoken.

"We nemen deze brandstichting hoog op. Je moet er niet aan denken dat de brand daadwerkelijk was overgeslagen op het huis waar mensen rustig lagen te slapen", zei de politie toen.

Advies

De verzekeraars adviseren om de auto altijd zo zichtbaar mogelijk te parkeren. Het liefst in het licht van een lantaarnpaal of een andere buitenlamp. "Brandstichters willen immers niet graag gezien worden. Ook camerabeelden kunnen helpen bij het opsporen van verdachten door de politie. WhatsApp-groepen kunnen ook nuttig zijn bij het signaleren van verdacht gedrag in de buurt", adviseert het verbond dat de cijfers analyseerde.

In vier jaar tijd gaat het om 2999 autobranden in onze provincie. De koplopers zijn:

Eindhoven: 312 autobranden in vier jaar tijd,

Tilburg: 297 autobranden,

Den Bosch: 229 autobranden.

