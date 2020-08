Coronanieuws: GGD's kunnen niet opschalen door capaciteitstekort in laboratoria

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

in dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De oppositie heeft nu al kritiek op derde steunpakket.

De GGD's meldden 571 nieuwe coronabesmettingen tussen dinsdag- en woensdagochtend, veel meer dan de 415 van de dag ervoor.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.



09.00

Op Schiphol kunnen reizigers voortaan hun persoonlijke spullen, zoals telefoon, paspoort en sleutels, desinfecteren. Op drie plekken zijn ontsmettingspunten geplaatst. Daar kunnen reizigers hun spullen desinfecteren met uv-C licht. Dat is een vorm van ultraviolette straling. De punten zijn geplaatst bij Schiphol Plaza, in Lounge 2 en tussen Aankomsthal 3 en 4.

08.11

Het blijft onduidelijk welke rol het ventilatiesysteem heeft gespeeld bij de coronabesmettingen in een verpleeghuis in Maassluis. Dat meldt de NOS. Zeventien bewoners raakten daar besmet met het virus. Onderzoek van de GGD wijst nu uit dat dat waarschijnlijk kwam door besmette bewoners en besmette medewerkers. Maar er waren ook vragen over de rol van het ventilatiesysteem. En de GGD zegt dat beide zaken kunnen hebben meegespeeld.

08.06

Als een klein deel van de Nederlanders het thuiswerken na de coronacrisis voortzet, scheelt dat al snel enkele miljarden kilometers per jaar aan woon-werkverkeer. Wanneer 12 procent van de werkende bevolking anderhalve dag meer vanuit huis blijft werken dan voorheen, wordt ook een stuk minder CO2 en stikstof uitgestoten. Onderzoeksbureau CE Delft schat de klimaatwinst op 353.600 ton aan vermeden uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dat staat gelijk aan 150.000 retourvluchten tussen Amsterdam en New York, meldt Natuur & Milieu, dat opdracht gaf tot het onderzoek.

07.01

Medewerkers van TU in Eindhoven kunnen vanaf nu alleen nog met de lift als ze helemaal naar de bovenste verdieping moeten. Verder moet iedereen met de trap. De universiteit neemt de maatregel om ervoor te zorgen dat er geen rijen ontstaan bij de liften.

1.33

De coalitiepartijen zijn "een heel eind gekomen" richting een begroting voor volgend jaar en een nieuw steunpakket voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Dat hebben premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd na urenlang beraad.

"We hebben een goed overleg gehad", zei Rutte. Donderdag en mogelijk vrijdag worden binnen het kabinet de laatste stappen gezet.

0.40

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de GGD'en verzocht de opschaling van alle testlocaties voor het coronavirus voorlopig te staken, omdat de laboratoria die de tests verwerken kampen met een capaciteitstekort.

Volgens het ministerie is de vraag naar een coronatest de afgelopen tijd "heel sterk" gegroeid, waardoor de testcapaciteit onder druk komt te staan. Afgelopen week ging het om een stijging van veertig procent.