Weverspark voorlopig 's nachts dicht na oproepen tot rellen in Helmond

Het Weverspark in Helmond blijft nog tot eind september ’s nachts dicht. Dit heeft burgemeester Elly Blanksma woensdagavond besloten nadat ze samen met de politie, een opbouwwerker en een wijkadviseur een bezoek bracht aan het park.

De burgemeester sprak onder meer met omwonenden van het park dat de afgelopen nachten al gesloten was in verband met rellen die waren aangekondigd. In juni liep het in Helmond uit de hand toen grote groepen jongeren de confrontatie zochten met de politie.