Familie Arie den Dekker wil aangifte doen tegen burgemeester van Oss

De familie van Arie den Dekker wil aangifte gaan doen tegen burgemeester Wobine Buijs van Oss. "Wij verwijten de burgemeester onder meer dood door schuld", zegt zoon Anthony den Dekker tegen het Brabants Dagblad.

Op 27 juli pleegde Arie den Dekker zelfmoord door zich in brand te steken bij het gemeentehuis in Oss. Dit na een jarenlang conflict met de gemeente over woonruimte.