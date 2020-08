Familie wil aangifte doen tegen burgemeester na zelfmoord van Arie den Dekker in Oss

Arie den Dekker (archieffoto). vergroot

De familie van Arie den Dekker, die in juli zelfmoord pleegde bij het gemeentehuis in Oss, wil aangifte gaan doen burgemeester Wobine Buijs. Dat zegt advocaat Richard Laatsman, die in deze kwestie een 'ondersteunende' rol speelt.

Op 27 juli pleegde Arie den Dekker zelfmoord door zichzelf in brand te steken bij het gemeentehuis. Hij deed dat na een jarenlang conflict met de gemeente over woonruimte. Den Dekker werd na een getuigenverklaring in een moordzaak in getuigenbescherming geplaatst. Hij werd dakloos nadat hij daarover zijn mond voorbijpraatte.

'Moeten ze gewoon doen'

Laatsman was eerder ook advocaat van de 54-jarige Arie den Dekker. Hij denkt dat de familie een punt heeft als het gaat om belediging en smaad. "De burgemeester heeft Arie na zijn dood weggezet als lastpak en iemand die de gemeenschap veel geld heeft gekost. Dat is smadelijk en mogelijk zelfs lasterlijk."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0900-0113.

