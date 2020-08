'Goed dat de onzekerheid weg is', zegt John Jorritsma over einde nertsenhouderij in maart

John Jorritsma (archieffoto). vergroot

"Blij is een groot woord, maar ik ben er wel content omdat er nu duidelijkheid is." Dat zegt burgemeester John Jorritsma, de voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, in een reactie op het kabinetsbesluit om nertsenhouderijen vervroegd te laten stoppen.

Jorritsma heeft al vanaf het begin van de corona-uitbraken op nertsenhouderijen aangestuurd op preventief ruimen. Dat het kabinet nu heeft besloten om dat niet te doen, maar alle nertsenhouderijen in maart uit te kopen noemt hij 'een stap in de goede richting'. "De onrust wordt nu wel weggenomen."

"Ik heb me altijd heel druk gemaakt over de situatie rondom nertsenhouders", blikt hij terug. "We hadden de twijfelachtige eer dat we in onze regio de meeste besmettingen hadden. Het leek mij heel logisch om verdere besmettingen tegen te gaan door preventief te ruimen." Dat de fokkerijen nu drie jaar eerder moeten stoppen, is een moeilijk besluit geweest, zegt hij.

'Je weet waar je aan toe bent'

Het RIVM en het Outbreak Management Team waren het eens dat het gevaar voor de volksgezondheid beperkt was. Er waren dus ook medische argumenten tegen preventief ruimen. "Op basis daarvan zijn afwegingen gemaakt die tot dit besluit hebben geleid."

Omdat het niet in lijn is met wat hij altijd riep, kan Jorritsma niet zegen dat hij blij is met het besluit. "Elke medaille heeft twee kanten zegt hij. Ik realiseer me dat het voor de fokkers geen goed nieuws is. "Maar," zegt hij, "er is wel duidelijkheid nu en duidelijkheid is beter dan onzekerheid. Duidelijkheid kan soms pijnlijk zijn, maar je weet wel waar je aan toe bent."