Openlucht-showroom met honderden auto's bij stadion FC Den Bosch

Alsof FC Den Bosch een wel erg late avondwedstrijd moest spelen, zo druk was het zaterdagavond vóór stadion De Vliert. Er stonden tegen elf uur misschien wel tweehonderd auto’s, de een nog sportiever dan de ander. De inzittenden kwamen echter niet voor het voetbal: het ging om een zogeheten carmeeting om elkaars auto te bewonderen en een praatje te maken.

Vorig jaar maart vonden op diverse plaatsen in Den Bosch én in Son vergelijkbare bijeenkomsten plaats. Een week geleden was het één autoshow in de open lucht op de Bossche woonboulevard. Kennelijk zat de gemeente hierop niet te wachten, want in overleg met de politie werd de boulevard deze zaterdagavond aan alle kanten afgesloten.