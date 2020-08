Politie voorkomt carmeeting bij woonboulevard, autofans wijken uit naar stadion Den Bosch

De carmeeting trok honderden mensen. (Foto: Bart Meesters) De Woonboulevard werd afgesloten. (foto: Bart Meesters/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 De carmeeting trok honderden mensen. (Foto: Bart Meesters)

De woonboulevard in Den Bosch is zaterdag in overleg met de politie van alle kanten afgesloten om er een nieuwe carmeeting te voorkomen. Daarop verzamelden de automobilisten - naar schatting een man of vierhonderd - zich bij het stadion van FC Den Bosch aan de Victorialaan. Hier stonden rond elf uur zaterdagavond ongeveer tweehonderd auto’s, de een nog sportiever dan de ander.

Een week geleden was het één grote autoshow in de open lucht op de Bossche woonboulevard. De gemeente wilde dit voorkomen en in overleg met de politie werd de boulevard daarom afgesloten.

Geen problemen

Medewerkers van Stadstoezicht hebben wel een oogje in het zeil gehouden bij het stadion van FC Den Bosch, maar ze hoefden niet in actie komen.

