Nepverpleger Leroy S. blijft tot eind november vastzitten

Leroy S. volgde de zitting via een videoverbinding. (Tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Leroy S., de man die tijdens de coronacrisis onder valse voorwendselen als verpleger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) werkte, blijft tot aan de rechtszaak eind november vast zitten. Dit is dinsdag besloten tijdens een zitting bij de rechtbank in Den Bosch. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaf de man medicatie aan patiënten, terwijl hij daar geen diploma voor had. Hij wordt verdacht van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte rade.

Leroy S. was dinsdagochtend via een videoverbinding aanwezig in de rechtszaal. Op de verdenking ging hij niet in. "Ik heb een andere lezing van het dossier", liet hij weten.

S. meldde zich tijdens de piek van de coronacrisis als verpleegkundige bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Volgens het OM zou hij patiënten hebben gecontroleerd en diende hij medicatie toe zonder dat hij daar een diploma voor had. Dat had volgens het OM helemaal fout af kunnen lopen. Volgens de advocaat van S. is niet bewezen dat zijn cliënt tijdens zijn werk in het JBZ daadwerkelijk medicijnen toe heeft gediend aan patiënten.

S. wordt van nog meer zaken verdacht, namelijk oplichting, valsheid in geschrifte en diefstal. Daar werd door zijn raadsman niet over gesproken.

Zwijgrecht

S. zegt zelf over alle aantijgingen dat hij bij de politie al eerder zaken uitgebreid uitgelegd heeft en hij beroept zich verder op zijn zwijgrecht. "Ik heb ook uitgelegd waarom. Op papier kunnen dingen anders worden geïnterpreteerd, ik leg het liever uit bij degene wie erover gaat", zei hij, daarmee doelend op de rechter.

Dinsdagochtend gaf hij aan de rechtszaak en het onderzoek in het Pieter Baan Centrum graag in vrijheid af te willen wachten. Hij heeft veel gezondheidsproblemen en krijgt volgens eigen zeggen niet de nodige zorg als hij vastzit. Zo zou hij lactose-intolerant zijn en wijst een probleem aan zijn oog erop dat hij wellicht MS heeft.

Graf van ouders binnenkort geruimd

Hij heeft ook andere problemen, zoals het graf van zijn ouders dat binnenkort geruimd zal worden als hij dat zelf niet voorkomt en een opslagbox die hij niet langer kan betalen. Allemaal problemen die hij volgens eigen zeggen alleen op kan lossen als hij vrijkomt.

S. werd op 18 mei aangehouden. De politie deed op twee plaatsen doorzoekingen: in een opslagbox in Den Bosch en in een huis in Bunnik, waar hij enige tijd verbleef. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats.

Bij de doorzoekingen werden tal van medisch gerelateerde spullen gevonden. Onder meer medicijnen en naalden, maar ook verschillende soorten uniformen, bedrijfskleding en een hartmonitor.

Op de fiets achter inbreker aan

Iets later komt aan het licht dat S. een bekende van de politie is. In 2017 haalde hij het nieuws nadat hij op de fiets achter een inbreker aan was gereden in Den Bosch. Samen met een agent sprong hij bovenop de inbreker die probeerde te ontkomen, vertelde hij toen.

Omroep Brabant sprak hem kort na de actie: "De politie staat ook voor ons klaar als er iets is, dus ik vond dat dit het minste was wat ik kan doen."