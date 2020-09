Marco Kroon wil dat rechter wildplasboete van 95 euro schrapt

Marco Kroon. (Foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Majoor Marco Kroon uit Schijndel wil dat de rechter de boete schrapt die hij kreeg voor wildplassen tijdens carnaval in Den Bosch in 2019. Kroon staat donderdagmiddag voor de militaire kantonrechter in Arnhem.

Het gaat om een geldboete van 95 euro, aldus zijn advocaat Geert-Jan Knoops.

Taakstraf voor kopstoot

De, drager van de militaire Willemsorde kreeg eind vorig jaar van de militaire rechtbank in Arnhem een taakstraf van honderd uur voor het uitdelen van een kopstoot aan een agent. De rechter vond ook dat hij het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente niet kon. Kroon ging in hoger beroep en die zaak dient op 3 december bij het gerechtshof in Arnhem.

De zaak die donderdagmiddag dient bij de militaire kantonrechter gaat over de boete voor het wildplassen dat aan de kopstoot voorafging. Marco Kroon zal donderdagmiddag met zijn advocaat aanwezig zijn om zijn bezwaren toe te lichten.

Volgens Kroon waren er in Den Bosch veel te weinig plaszuilen geplaatst tijdens carnaval. Kroon heeft bovendien aan een chronische urologische aandoening waardoor hij vaker naar het toilet moet dan iemand anders.

Terug bij de Landmacht

Marco Kroon keerde deze week terug naar de Landmacht. Defensie nam disciplinaire maatregelen tegen de majoor na het incident en schorste hem voor een jaar. Per 1 september is voor hem een nieuwe functie gecreëerd. Hij gaat contacten en relaties met veteranen onderhouden en reünies organiseren.

