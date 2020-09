Na de wolf is nu ook roodkapje gespot op de Strabrechtse Heide

Roodkapje op de Strabrechtse Heide. vergroot

Dat de wolf zich weer definitief in Brabant heeft gevestigd, dat wisten we al. Maar vogelspotters keken raar op toen ze deze week het sprookje van Grimm opeens tot leven zagen komen. Ze ontdekten een levensechte roodkapje op de Strabrechtse Heide toen ze vanuit een schuilhut naar vogels keken. Met mandje en al wandelde de in het rood geklede man door het bos.

"Het sprookje is nu compleet", lacht boswachter Erik Schram. "Een van de vogelspotters maakte vanuit de schuilhut een foto en vroeg mij of ik hier iets vanaf wist", vertelt de boswachter. Hij had zelf ook geen flauw idee wat er aan de hand was.

Op de foto is een man te zien die verkleed door het bos wandelt, met in zijn hand een mandje. Precies zoals in het sprookje. "De vogelspotters waren zo verbaasd. Ze hebben hem niet aangesproken, maar lekker laten lopen. Ik zou niet weten wat ze anders hadden moeten doen", zegt Erik.

Iedereen moest er wel erg om lachen, weet collega Jos te vertellen. "De grappigste dingen gebeuren soms in het bos. Dit is een goed voorbeeld daarvan. Waarschijnlijk ging het om een vrijgezellenfeestje." Maar wie als roodkapje rondhuppelde door het bos, blijft een mysterie.

Wolf in Brabant

Deze week werd voor de achtste keer dit jaar een schaap gedood in het natuurgebied. De kudde wordt al sinds april regelmatig belaagd door een wolf, althans daar heeft het alle schijn van.

