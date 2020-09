Gemeente Oss: 'Herdenkingsplek doodgestoken Rik niet zonder overleg weggehaald'

De gedenkplek in juli. (Foto: Facebook) vergroot

De gemeente Oss heeft de herdenkingsplek voor de doodgestoken Rik van de Rakt niet zonder overleg weggehaald. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. In de berm van de Julianasingel in Oss waar Rik in april werd doodgestoken, lagen tot deze week bloemen en herdenkingsteksten.

De moeder van Rik, Ingrid Lourenssen, vindt dit pijnlijk. Zij zegt dat zij niet wist dat de gemeente die bloemen weg zou halen en ze is heel verontwaardigd. "M'n lijf schreeuwt en huilt om Rik", schrijft Ingrid op Facebook.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er wel met de moeder van Rik is gesproken. “Er is regelmatig contact geweest met haar, maar altijd op ambtelijk niveau.”

Woordvoerder Willem van den Elzen benadrukt dat de gemeente zoveel mogelijk rekening wil houden met persoonlijke wensen. Maatwerk noemt hij dat. “De algemene formele regel is dat we zo’n gedenkplek een week na de begrafenis weghalen, maar daar wijken we ook wel eens van af. De gedenkplek voor Rik is bijvoorbeeld veel langer ongemoeid gebleven.”

Voordat een herdenkingsplek wordt verwijderd, is er volgens hem altijd contact met de nabestaanden. “Ambtenaren bespreken dat met de betrokkenen. Het is niet zo dat de burgemeester hiervoor gaat bellen.”

Ingrid Lourenssen verbaast zich daarover. Ze had het vanzelfsprekend gevonden als burgemeester Wobine Buijs haar persoonlijk had laten weten dat er voor het herdenken van Rik geen plaats meer was op de plek waar hij is doodgestoken.

Rik van de Rakt werd in april in Oss doodgestoken door een Soedanese vluchteling in verwarde toestand. De man was al een bekende van de politie. De 18-jarige jongen uit Heesch, opgegroeid in Nistelrode, was op weg naar zijn werk in Oss.

