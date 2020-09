Ruud fietst zich de longen het uit lijf om geld op te halen voor onderzoek naar hartfalen

Onderzoeker Rogier Veltrop en Ruud van der Meijden. vergroot

Het is geen rondje Brabant geworden, maar een rondje door heel Nederland. Ruud van der Meijden (50) is vrijdagmiddag vanuit Tilburg al aangekomen in Amsterdam en staat op het punt verder te fietsen naar Den Helder. De eerste 350 kilometer van een 1000 kilometer lange fietstocht zitten er al op. Allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar hartfalen.

Janneke Bosch Geschreven door

Het geld is specifiek bedoeld voor het onderzoek van Rogier Veltrop uit Boxtel. Hij doet wetenschappelijk onderzoek met als doel een definitieve oplossing te vinden voor hart- en vaatziekten. Een doel waar Ruud zich graag voor inzet.

“Eigenlijk om twee redenen”, vertelt hij. “We komen allebei oorspronkelijk uit Boxtel, dat schept een band. En: ik kan niet tegen onrecht. Rogier heeft zelf een donorhart en hij heeft voor zijn leven moeten strijden. Hij is verschillende keren gereanimeerd. Als iemand het verdient, is hij het. We moeten toch allemaal een beetje verantwoordelijkheid nemen voor de medemens.”

Van bloedcellen naar stamcellen

Veltrop is er in geslaagd om bloedcellen te veranderen in stamcellen. Van die stamcellen kunnen vervolgens kloppende hartcellen worden gemaakt. En die zouden dan kapotte en zieke delen van het hart moeten vervangen. “Hij gaat iets prachtigs maken”, zegt Van der Meijden. “Daar ben ik van overtuigd.” En daarvoor is elke cent welkom. “Elke donatie helpt hem al verder. Of het nieuwe bloedbuisjes zijn of een microscoop. Hij kan weer verder vooruit.”

De fietstocht gaat nog verder naar Texel, daar fietst Van der Meijden zaterdag een rondje over het eiland. Zondag keert hij weer terug naar het Brabantse, naar Tilburg. Maandag gaat hij dan via Boxtel naar Maastricht, waar het laboratorium van Veltrop staat.

Sponsortochten

Het is overigens niet de eerste fietstocht voor het goede doel die Van der Meijden onderneemt. Zo fietste hij al eens duizend kilometer voor de stichting Gijsje Eigenwijsje. In 2016 werd hij gekozen tot Brabander van het Jaar.

LEES OOK: