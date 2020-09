'Stuur iemand met een schaar op je af', Ferry Bouman dwingt onze verslaggever Undercover te kijken

Frank Lammers in Undercover. vergroot

Het tweede seizoen van de spannende serie Undercover op Netflix start zondagavond. Acteur Frank Lammers heeft een van de hoofdrollen als Brabantse drugsbaas Ferry Bouman en is blij dat het eindelijk zover is. "Het is alles wat ik zoek in een rol: een knuffelcrimineel spelen, de goede bad guy."

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het eerste seizoen van de Netflix-serie Undercover was een ongekend succes. De streamingdienst maakte eind 2019 bekend dat het eerste seizoen van Undercover dat jaar van alle series het populairst was onder de Nederlandse kijkers.

Netflix-kijkers genoten massaal van de avonturen van Ferry Bouman, die een xtc-imperium runt vanaf een camping in Lommel. De serie werd zo'n succes dat hij naar maar liefst 187 landen wordt uitgezonden en ook vertaald.

Koepel in Breda

Vorig seizoen werden een aantal scenes uit de serie opgenomen bij het Philips Stadion in Eindhoven. Omroep Brabant vroeg aan Ferry of er dit jaar weer een herkenbare Brabantse plek in zou zitten. ''Jullie gaan dit jaar ook iets zien in de Koepel in Breda."

Omroep Brabant belde even met Ferry. De drugsbaas heeft een dringend verzoek voor onze verslaggever:

Ook speelt Frank dit jaar samen met kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren. Rico heeft een rolletje als bodyguard. ''In het echte leven had ik Rico liever als vriend dan als bodyguard'', zegt Frank. "Ik denk dat hij te zachtaardig is om bodyguard te zijn. Rico is sterk, maar ook gewoon een hele lieve jongen."

'Alle afleveringen al gezien'

Menig fan heeft er misschien wel naar uit gekeken om zondagavond de eerste aflevering te kijken, Frank daarentegen heeft hele andere plannen. ''Mijn vader wordt 83, dus ik ga naar zijn verjaardag. Bovendien heb ik alle afleveringen al een keer gezien.''

Elke zondagavond verschijnt de nieuwste aflevering van Undercover om 21.45 uur op Netflix.

