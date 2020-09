Opnieuw twee nertsenbedrijven besmet: teller staat op vijftig

Opnieuw zijn twee nertsenbedrijven besmet met het coronavirus. Daarmee komt het totale aantal besmette nertsenbedrijven volgens het ministerie van Volksgezondheid op vijftig. De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op bedrijven in Deurne en Wilbertoord.

Beide bedrijven hebben ongeveer drieduizend moederdieren. De dieren zullen zo snel mogelijk worden gedood om verspreiding van het virus te voorkomen. In totaal zijn er in Brabant nu 39 nertsenfokkerijen die besmet zijn. Buiten Brabant zijn er nog elf nertsenhouderijen waar het virus is gevonden.