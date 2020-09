Vleermuizen of niet, gemeente Roosendaal sloopt zonder vergunning toch het stadskantoor

De gemeente Roosendaal lijkt zonder toestemming te zijn gestart met de sloop van de buitenkant van het stadskantoor. Omdat er vleermuizen zitten, mag volgens de vergunning alleen binnen in het gebouw worden gewerkt. Voor de aanpak van de buitenkant heeft de provincie nog altijd geen vergunning afgegeven, maar toch zijn de werkzaamheden begonnen. De provincie bekijkt nu of er ingegrepen moet worden.

Op beelden die Omroep Brabant maakte, is goed te zien dat de aannemer in opdracht van het stadsbestuur al bijna een kwart van het stadskantoor heeft ontmanteld. Daarbij is ook een deel van de buitengevel verwijderd.

Een woordvoerster van de provincie bevestigt dat de aanvraag voor de vergunning nog niet in behandeling is genomen. Of en waarom de gemeente nu van zijn standpunt is afgeweken, is op het provinciehuis niet bekend.