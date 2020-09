Coronanieuws: Geen carnavalsopening in Eindhoven, 1140 coronabesmettingen erbij in 24 uur

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Het belangrijkste nieuws tot nu toe:

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge beantwoorden online vragen.

Zorgpersoneel dat zich straks weigert te laten vaccineren tegen corona, kan een verbod krijgen om op bepaalde afdelingen te werken

Geen officiële carnavalsopening in Eindhoven

Er kwamen de afgelopen 24 uur 1140 coronabesmettingen bij

13.50 - Stijging 24 uur

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen 24 uur met 1140 gestegen. Dat vertelde zorgminister Hugo de Jonge in een vragensessie op YouTube.

Het is de eerste keer in lange tijd dat het aantal meldingen boven de 1000 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen zijn nu in totaal meer dan 5800 mensen positief getest.

12.20

Jumping Amsterdam gaat eind januari niet door. De organisatie van het paardensportevenement heeft besloten de eerstkomende editie vanwege het coronavirus te schrappen.

12.01 - Coronaklussers zorgen voor letselpiek

Klussers die tijdens de intelligente lockdown hun huis aanpakten en daarbij verwond raakten, hebben voor een piek qua ernstige letsels gezorgd op de spoedeisende hulp. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Ze spreken van een piek.

Het ging vooral om doorgesneden pezen en zenuwen in de hand of arm, botbreuken en zelfs letsels die leidden tot (deels) geamputeerde vingers. Dit leidt in circa 20 procent van de gevallen tot blijvend letsel en soms zelfs tot blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, zeggen de dokters.

De meeste klusletsels, 60 procent, wordt tijdens het klussen buitenshuis opgelopen. De cirkelzaag maakte met 36 procent de meeste slachtoffers. Verreweg de meeste gewonden zijn mannen van 13 tot 79 jaar.

11.46 - Neergestoken jongen besmet met corona

De 15-jarige Belgische jongen die zondagavond zwaargewond raakte bij een steekpartij tijdens een bruiloftsfeest in Rijsbergen, blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant woensdagmorgen.

11.07 - Nijmeegse school dicht door corona

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) is van woensdag tot en met vrijdag gesloten, omdat een leerling van de school positief is getest op corona. Enkele klasgenoten van de besmette leerling en een aantal docenten van de school hadden klachten en zijn nu ook getest bij de GGD. Van die testen is de uitslag nog niet bekend. De schoolleiding heeft uit voorzorg de hele school gesloten, vertelt rector Marcel Janssen woensdagmorgen tegen het ANP.

10.30 - Geen carnavalsopening Eindhoven

Er komt geen officiële carnavalsopening in Eindhoven dit jaar. Dat liet de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval woensdagochtend weten. Eerder werd de prinsenwisseling al uitgesteld. Die is verplaatst naar 27 november 2021.

7.10 - Thuiswerken

Twee op de drie Nederlanders ervaren thuiswerken als positief. Ze profiteren van de verdwenen reistijd, flexibelere werkdagen, een eigen omgeving die meer rust biedt, minder kosten voor de kinderopvang en dat er mogelijkheden zijn om tussendoor het huishouden te doen. Dat concludeert het Economisch Bureau van de ING na onderzoek.

6.30 - Besmettingen Duitsland

In Duitsland is in het afgelopen etmaal een lager aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld dan in het etmaal daarvoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldde 1176 nieuwe gevallen, ruim 300 minder dan dinsdag. Het totale aantal geconstateerde coronabesmettingen in Duitsland komt daarmee op 253.474.

5.30 - Rutte en De Jonge beantwoorden online vragen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge beantwoorden woensdag via Facebook en YouTube vragen van Nederlanders over het coronabeleid. Tijdens de persconferentie aan het begin van de maand kondigde Rutte al aan een 'digitale ontmoeting' met burgers te willen organiseren. "Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben", zei de premier eerder. "Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor", aldus de minister-president. Hij wil dan ook in gesprek met Nederlanders over zijn beleid en de aanpak van het virus.

5.15 - 'Dwingend advies' aan zorgpersoneel voor vaccinatie

Zorgpersoneel dat zich straks weigert te laten vaccineren tegen corona, kan een verbod krijgen om op bepaalde afdelingen te werken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen noemt in het AD niet inenten 'onverstandig en onacceptabel', maar een vaccinatieplicht komt er in Nederland niet.

5.00 - Sinterklaas

De coronamaatregelen zorgen voor de nodige onrust, onzekerheid en extra werk bij sinterklaascentrales in Brabant. Er zijn alweer heel wat reserveringen voor Sint en Piet-bezoeken aan huis of bij bedrijven. “Ik kan nog geen speciaal coronaplan opstellen, want voor hetzelfde geld zijn de maatregelen volgende week weer anders”, zegt Ricardo Struijer van Sinterklaasbezoek Breda.