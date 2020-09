Coronanieuws: meeste Nederlanders blij met thuiswerken

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Het belangrijkste nieuws tot nu toe:

Twee op de drie Nederlanders ervaren thuiswerken als positief

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge beantwoorden online vragen.

Zorgpersoneel dat zich straks weigert te laten vaccineren tegen corona, kan een verbod krijgen om op bepaalde afdelingen te werken

7.10 - Thuiswerken

Twee op de drie Nederlanders ervaren thuiswerken als positief. Ze profiteren van de verdwenen reistijd, flexibelere werkdagen, een eigen omgeving die meer rust biedt, minder kosten voor de kinderopvang en dat er mogelijkheden zijn om tussendoor het huishouden te doen. Dat concludeert het Economisch Bureau van de ING na onderzoek.

6.30 - Besmettingen Duitsland

In Duitsland is in het afgelopen etmaal een lager aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld dan in het etmaal daarvoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldde 1176 nieuwe gevallen, ruim 300 minder dan dinsdag. Het totale aantal geconstateerde coronabesmettingen in Duitsland komt daarmee op 253.474.

5.30 - Rutte en De Jonge beantwoorden online vragen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge beantwoorden woensdag via Facebook en YouTube vragen van Nederlanders over het coronabeleid. Tijdens de persconferentie aan het begin van de maand kondigde Rutte al aan een 'digitale ontmoeting' met burgers te willen organiseren. "Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben", zei de premier eerder. "Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor", aldus de minister-president. Hij wil dan ook in gesprek met Nederlanders over zijn beleid en de aanpak van het virus.

5.15 - 'Dwingend advies' aan zorgpersoneel voor vaccinatie

Zorgpersoneel dat zich straks weigert te laten vaccineren tegen corona, kan een verbod krijgen om op bepaalde afdelingen te werken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen noemt in het AD niet inenten 'onverstandig en onacceptabel', maar een vaccinatieplicht komt er in Nederland niet.

5.00 - Sinterklaas

De coronamaatregelen zorgen voor de nodige onrust, onzekerheid en extra werk bij sinterklaascentrales in Brabant. Er zijn alweer heel wat reserveringen voor Sint en Piet-bezoeken aan huis of bij bedrijven. “Ik kan nog geen speciaal coronaplan opstellen, want voor hetzelfde geld zijn de maatregelen volgende week weer anders”, zegt Ricardo Struijer van Sinterklaasbezoek Breda.