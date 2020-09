'Als iedereen valt over de bruiloft van Grapperhaus, kan zo'n feest zeker niet', zegt politiebond

Steekpartij tijdens het bruiloftsfeest (Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Het bruiloftsfeest met 150 gasten in Rijsbergen, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook mensen uit Antwerpen, was volgens de Nederlandse Politiebond 'niet heel handig'. "Dit is vragen om problemen. Het zijn toch mensen uit een besmet gebied waar op dat moment code oranje gold", zegt hoofdbestuurder Koen Simmers. Hij pleit voor een manier om te voorkomen dat dit soort grootschalige feesten in grensstreken nog gehouden mogen worden.

Tijdens het bruiloftsfeest bij feestlocatie Sultan Palace ontstond zondagavond rond kwart over tien een vechtpartij, waarbij een 15-jarige Belgische jongen met een mes werd gestoken. De jongen raakte zwaargewond. Twee mannen (20 en 25) uit Lokeren zijn opgepakt. Woensdag werd bekend dat de jongen besmet is met het coronavirus. Simmers noemt het 'afschuwelijk' wat er is gebeurd.

Het is niet strafbaar om vanuit het besmette gebied in België de grens over te steken, maar Simmers zet er zijn vraagtekens bij. "Mensen die terugkomen uit Griekenland moeten meteen in quarantaine. In België, waar de besmettingsgraad heel hoog is, is dat niet het geval. Dat is raar."

"Het ligt voor de hand dat het op dat soort feesten niet altijd lukt om voldoende afstand te houden."

Bruiloftsfeesten met een overvloedig aantal gasten noemt Simmers 'niet heel handig'. "Het ligt voor de hand dat het op dat soort feesten niet altijd lukt om voldoende afstand te houden. Als iedereen valt over een kleine bruiloft van Grapperhaus, dan is zo'n grootschalig feest zeker ongepast."

Volgens Simmers zijn dit soort bijeenkomsten heel lastig te handhaven. "We kunnen dan ook niet accepteren dat zo'n groot feest wordt gehouden", zegt hij. "Daarom moet op een of andere manier worden voorkomen dat dit soort grootschalige feesten kunnen worden georganiseerd. Politie en de gemeenten moeten hiervoor de handen ineen slaan."