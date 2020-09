Topdrukte bij commercieel coronatestbureau MediCorps: ‘Het is extreem’

Archieffoto: BeeldWerkt. vergroot

Vanwege de lange wachttijden bij de coronateststraten van de GGD, wordt het ook drukker bij de commerciële testbureaus. Het bedrijf MediCorps dat commerciële tests afneemt bij medewerkers in de vitale beroepen, praat zelfs over ‘extreme drukte'. “Het is tien keer zo druk als twee weken geleden. Gisteren hebben we 114 coronatests afgenomen”, laat een woordvoerder weten.

Het is ontzettend druk bij de coronateststraten. De laboratoria kunnen het aantal onderzoeken momenteel niet aan. Daarom moeten de GGD's het aantal tests afschalen. Mensen die echt niet willen wachten, stappen daarom naar een commercieel testbureau. "We zien sinds kort een enorme toename”, laat Albert Akkermans van MediCorps weten.

Vitale beroepen

MediCorps heeft ook een vestiging in Den Bosch en test medewerkers in beroepen waarbij mensen eigenlijk niet thuis kunnen blijven. “Denk aan onderwijs, kinderdagverblijven, productiebedrijven en zorgmedewerkers. We krijgen telefoontjes uit het hele land”, vertelt Akkermans.

Het bedrijf test alleen mensen die klachten hebben. “Want zo’n test kost natuurlijk wel geld. Gisteren hebben we op zes plekken in Brabant getest.”

Bedrijven nemen een abonnement bij MediCorps zodat ze verzekerd zijn van een test als een medewerker klachten heeft. Het bedrijf komt vervolgens binnen twee uur bij mensen aan huis testen. “Als er voor twaalf uur ’s middags getest is, hebben ze dezelfde dag nog de uitslag.”

Zelfde tests

Particulieren die gestrest thuiszitten vanwege de drukte bij de reguliere teststraten en de problemen bij de callcenters, kunnen dus niet bij MediCorps aankloppen voor een test van 165 euro. Het bedrijf werkt alleen met netwerken die een abonnement hebben voor het personeel. De tests die MediCorps gebruikt zijn precies dezelfde als die bij de GGD.

