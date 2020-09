Wijn van de nonnen vliegt de deur uit: 'Misschien al binnen een week uitverkocht'

Zuster Maria Magdalena met de wijn (foto: Breda maakt mij blij) vergroot

Als het zo doorgaat, zijn alle 20.000 flessen wijn van de nonnen in Oosterhout binnen een week verkocht. Dat zegt Thibaud van der Steen van het internetplatform 'Breda maakt mij blij'. Hij probeert de wijn aan de man te brengen die de nonnen van het klooster in Oosterhout maken.

Janneke Bosch Geschreven door

De nonnen van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal in Oosterhout hadden gerekend op een grote bestelling van KLM. Maar door de coronacrisis kwam die niet en nu dreigen de nonnen met al die wijn te blijven zitten.

Tenminste, daar leek het even op, maar het gaat harder dan Thibaud en zijn partner Frank zich hadden kunnen voorstellen. “Toen we bij de nonnen de deur uit liepen, was het doel om in een maand 3000 flessen te verkopen.” Maar dat aantal werd nadat de start van de actie op zondag, direct op maandagochtend al gehaald.

"Straks kan het bordje 'Uitverkocht' op de deur van het klooster!"

“Ik had zuster Maria maandagochtend aan de telefoon,” vertelt Thibaud, “en ik vertelde haar dat we al 3000 flessen verkocht hadden. Ze waren al zo dankbaar. Maar nu lijkt het erop dat we aan het eind van de week gewoon álles verkopen. Dan kan het bordje 'Uitverkocht' op de deur van het klooster worden gehangen!”

De bestellingen voor de wijn komen uit het hele land. “Van Zeeland tot de Waddeneilanden”, zegt Thibaud. De meeste wijn wordt door particulieren besteld, mensen die een of twee doosjes voor thuis willen hebben. “En enerzijds help je dan de nonnen uit de brand en anderzijds heb je gewoon een heel lekker wijntje, want hij krijgt op verschillende wijn-websites een heel goede beoordeling”, zo prijst hij zijn waar nog eens aan.

"Als de wijn van de nonnen straks verkocht is, gaan we pompoenen redden!"

En moest je aanvankelijk nog langs komen om de wijn op te komen halen, inmiddels is er een bezorgservice in het leven geroepen. Tenminste, als je bestelt via 'Breda maakt mij blij'.

Sinds dinsdag is er ook een zusje van dat platform: 'Tilburg maakt mij blij'. Daar wordt in oktober een afhaalpunt geopend voor de wijn die nu besteld wordt.

En het blijft zeker niet bij wijn. Als de wijn van de nonnen straks verkocht is, gaat Thibaud over op pompoenen. “Dan gaan we pompoenen redden! Dit is precies waarvoor we het platform zijn begonnen. Als er telers zijn of producenten of ondernemers die nu ineens met een voorraad blijven zitten, dan willen wij komen helpen. Om hun waar alsnog kwijt te raken met de kracht van social media.”

