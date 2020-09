20.000 flessen wijn van de nonnen in 5 dagen uitverkocht: 'Het ging met bakken tegelijk'

De 20.000 flessen wijn waarmee de nonnen in Oosterhout vreesden te blijven zitten nadat een grote bestelling van KLM door de coronacrisis niet doorging, zijn allemaal verkocht. "Gelukkig kan onze website veel verkeer aan, want het ging met bakken tegelijk", vertelt Thibaud van der Steen van internetplatform 'Breda maakt mij blij', dat hielp om de wijn aan de man te brengen. "Donderdagochtend gingen de laatste paar duizend flessen de deur uit."

"In het begin stonden we met een paar bosjes tulpen op de hoek van de straat. Daarna gingen we aan de slag met anderhalve hectare aan pioenrozen. Het werd steeds groter. Vervolgens verkochten we 170.000 gladiolen van boer Theo voor de Nijmeegse vierdaagse. Dit gaan we nooit meer meemaken, dachten we daarna. Maar dit overtreft alles", benadrukt Thibaud. "In vijf dagen tijd zijn we los, dat is heel bijzonder."