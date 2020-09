Coronanieuws: 1087 nieuwe besmettingen, 119 in Brabant

De coronateststraat in Bergen op Zoom (Foto: BeeldWerkt). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Op dag 200 van corona-uitbraak komt de 100.000ste besmetting in zicht .

In Brabant zijn 119 nieuwe besmettingen geteld.

Als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen zijn nieuwe maatregelen nodig, waarschuwt Jaap van Dissel.

15.45 1087 nieuwe besmettingen, 119 in Brabant

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is zondag met 1087 gestegen. Dat komt neer op 6,2 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners, meldt de overheid op het zogenoemde coronadashboard.

Dit betekent een daling ten opzichte van zaterdag, toen 1231 besmettingen werden geconstateerd. Dat kwam neer op 7,1 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners. Woensdag meldde het coronadashboard 1140 nieuwe gevallen. Dat was de eerste keer sinds april dat het dagelijkse cijfer boven de duizend uitkwam.

Wat onze provincie betreft spant Midden- en West Brabant met 50 nieuwe besmettingen de kroon. in Zuidoost-Brabant zijn 43 nieuwe besmettingen te melden en in de regio Noordoost-Brabant 26; tezamen 119 nieuwe coronapatiënten.

13.45 Geen prinsen en prinsessen in de gemeente Nuenen met carnaval

De besturen van de vier carnavalsverenigingen in Nuenen, Nederwetten en Gerwen hebben besloten om dit carnavalsseizoen geen prins(es) Carnaval en gevolg te installeren. De verenigingen doen dat vanwege de coronacrisis en vinden dat ze de hoogheden daardoor geen volwaardig carnavalsjaar kunnen bieden. Over de overige carnavalsactiviteiten wordt in november beslist.

10.55 Geen corso, maar wel kunstwerken op de Markt in Valkenswaard

Op de tweede zondag van september trekt traditiegetrouw het bloemencorso door de straten van Valkenswaard. Maar niet in tijden van corona. De buurtschappen bedachten daarom een kleurrijk alternatief om het corso onder de aandacht te brengen. Op de Markt zijn verschillende kunstwerken van dahlia's uitgestald. De kunstwerken zijn tot woensdag te bewonderen op de Markt.

9.15 Recordaantal coronabesmettingen op een dag in Frankrijk

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn in Frankrijk meer dan 10.000 besmettingen binnen 24 uur vastgesteld. Zaterdag werd het oude record van 9843 verbroken tot 10.561, zo blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Volksgezondheid.

09.00 Eind deze maand 100.000 vastgestelde besmettingen

Het begon in Loon op Zand. Toen Diemen. Eind februari werden daar de eerste twee coronabesmettingen van Nederland vastgesteld. Daarna breidde het nieuwe coronavirus zich als een olievlek uit over het land. Zondag is de 200e dag van de uitbraak.

Het aantal bevestigde besmettingen is zaterdag uitgekomen boven de 80.000. Dagelijks komen er ongeveer 1000 nieuwe gevallen aan het licht. Als dat zo aanhoudt, wordt eind september de 100.000e besmetting vastgesteld. Maar het werkelijke aantal patiënten is die grens waarschijnlijk allang gepasseerd, omdat in de begindagen van de uitbraak lang niet iedereen werd getest.